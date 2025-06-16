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Белорусы собирают грибы ведрами

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  • 16.06.2025, 10:27
  • 1,734
Белорусы собирают грибы ведрами

Погода порадовала любителей тихой охоты.

Соцсети заполняют фото и видео того, как белорусы собирают грибы, причем в товарных количествах.

Огромное количество лисичек и белых, а еще частенько можно найти подберезовики. Правда, многие жалуются, что благородные и ценные грибы попадаются червивыми.

Tochka.by собрала для вас наиболее интересные примеры удачной тихой охоты.

Лисичка захватывает леса, и совсем скоро она выйдет на пик размера.

«Вчера Колодищи полигон, березовая роща с редкими соснами, молодой лес. Еще один подберезовик, и все. Лисичек нет. Все грибы с жильцами, но шляпки норм», – сообщает пользователь сети VK под ником Lawyer Viz.

Особенно много хвастаются красавцами белыми.

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