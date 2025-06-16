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Нетаньяху допустил возможность ликвидации верховного лидера Ирана

  • 16.06.2025, 21:19
Нетаньяху допустил возможность ликвидации верховного лидера Ирана

По его словам, это положит конец конфликту.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью ABC News заявил, что устранение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи не приведет к эскалации конфликта между Израилем и Ираном, а, напротив, положит ему конец.

На вопрос журналиста о том, что президент США Дональд Трамп якобы отказался одобрить израильский план по ликвидации Хаменеи из опасений усиления конфликта, Нетаньяху ответил: «Это не приведет к эскалации конфликта, а положит ему конец».

Он обвинил иранское руководство в десятилетиях насилия и провокаций на Ближнем Востоке, включая атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии и поддержку терроризма.

«Иран хочет вечную войну, и они ставят нас на грань ядерной войны. Фактически Израиль пытается положить конец этой агрессии, и мы можем сделать это, только противостоя силам зла», — заявил политик.

На вопрос, планирует ли Израиль действительно устранить Хаменеи, Нетаньяху ответил, что Израиль «делает то, что должен».

«Я не буду вдаваться в подробности, но мы нацелились на их (иранских. — Прим. ред.) ведущих ученых-атомщиков. По сути, это как ядерная команда Гитлера», — сказал премьер Израиля.

Он добавил, что поддержка Израиля отвечает интересам США и «президент Трамп это понимает».

Нетаньяху опроверг сообщения СМИ о якобы готовности Ирана возобновить переговоры по ядерной программе. По его словам, это просто попытка затянуть время и продолжать тайную разработку оружия.

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