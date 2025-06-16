Ученые создали почти неуничтожимую резину для автомобильных шин 2 16.06.2025, 21:54

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Новый материал более экологичен.

Профессор механики и материаловедения из Школы инженерии и прикладных наук Гарвардского университета Чжиган Суо (Zhigang Suo) вместе с командой изобрел и испытал новый материал — тангламер (tanglemer). Он в десять раз прочнее и в четыре раза устойчивее к образованию трещин, чем обычная каучуковая резина, сообщает Le Monde.

Ученые работали над созданием этого материала как над возможной альтернативой для производства автомобильных шин. Ежегодно шины вызывают выбросы примерно шести миллионов тонн микропластика. Частицы микропластика обнаруживают в воде, пище, человеческом организме и даже в плаценте беременных женщин.

«Улучшение устойчивости к растрескиванию продлит срок службы материала, а следовательно повысит его экологичность», — сказал один из соавторов Годун Нянь (Guodong Nian).

Впервые о тангламере сообщили в 2023 году, а недавно исследователи завершили практические испытания. Результаты можно увидеть на видео:

Прочность, эластичность и износостойкость тангламера достигнуты за счет изменения структуры материала. Как и обычную резину, его изготавливают на основе натурального каучука. В традиционной резине прочность обеспечивают преимущественно химические связи, которые формируются в процессе вулканизации. В случае с тангламером каучук обрабатывают мягче, что позволяет сохранить длинные полимерные цепи. Они формируют запутанную, но прочную сетку. В этом материале физическая «запутанность» полимеров играет большую роль, чем химические сшивки — именно она помогает амортизировать напряжение при растяжении или разрыве. Кроме шин, тангламер потенциально можно использовать в производстве презервативов, хирургических перчаток, гибких элементов для роботов, носимой электроники и эластичных гидрогелей.

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