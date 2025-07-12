Путин приказал высшим офицерам носить брюки с лампасами 1 12.07.2025, 9:37

Ранее генеральские лампасы были только у парадной формы.

Президент РФ Владимир Путин своим указом внес изменения в правила ношения военной формы. В частности, высшим офицерам вооруженных сил и Росгвардии теперь предписано носить брюки с кантами и лампасами установленных цветов. Ранее генеральские лампасы были только у парадной формы, пишет The Moscow Times .

Помимо этого, комплект полевого обмундирования дополняется камуфлированными рубашками как для мужчин, так и для женщин-военных. Также для высших офицеров Военно-морского флота и береговых войск предусмотрена черная парадно-выходная тужурка с пятипроцентным золочением на воротнике и погонах. В комплект курсантов или военных, служащих при образовательных учреждениях, включена рубашка камуфлированной расцветки.

Лампасы в том или ином виде носили военнослужащие разных типов войск Русской императорской армии вплоть до 1917 года. В СССР этот элемент военной формы был введен постановлением правительства (СНК) в июле 1940 года для обмундирования генеральского состава.

В апреле Путин утвердил изменения в ношении военного обмундирования для силовых ведомств. Были введены новые элементы шитья и нашивок для офицеров, прапорщиков и курсантов, в частности, для высшего командования ФСБ и Главного управления спецпрограмм при президенте. На фуражки и погоны военнослужащих Федеральной службы охраны были добавлены канты василькового цвета.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com