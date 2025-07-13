закрыть
13 июля 2025, воскресенье, 17:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси банкротится крупный производитель виски

8
  • 13.07.2025, 17:11
  • 2,406
В Беларуси банкротится крупный производитель виски

Появились новые подробности.

Экономический суд Минска продлил срок конкурсного производства по компании «Паричская винарня», которая занималась производством виски. Информация об этом размещена на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве, пишет «Зеркало».

Напомним, в феврале этого года компания «Паричская винарня», производство которой находится под Светлогорском в Гомельской области, подала в Экономический суд Минска заявление о банкротстве. Тогда стало известно, что долг фирмы перед кредиторами составил более 8,8 млн рублей, а ее активы были оценены в свыше 5,7 млн рублей. Как сообщалось, в 2024 году на производстве компании трудился 51 человек, средняя зарплата работников составила 1385 рублей.

3 марта Экономический суд Минска запустил конкурсное производство по этой компании. Это процедура экономической несостоятельности. Ее проводят для того, чтобы удовлетворить требования кредиторов, защитить права должника, а также кредиторов при санации (оздоровлении). Если невозможно провести санацию или отсутствуют для нее основания, то запускается ликвидационное производство должника.

Теперь суд продлил срок конкурсного производства — до 16 июля. Причина — наличие неразрешенных споров в суде, указал антикризисный управляющий.

Новое производство на базе Паричского консервного завода в одноименном городском поселке начали создавать в 2012 году.

Там поставили импортное оборудование для изготовления виски, джинов и различных дистиллятов.

Первый виски Wild Bunch, Oak Land’s, джин Genever и дистиллят «Хлебник» и Peregon появились в белорусских магазинах в 2013 году.

В одну смену «Паричская винарня» производила до 10 тысяч бутылок виски. Об этом в 2018 году рассказывали в СМИ владельцы бизнеса.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний автозак
Последний автозак Ирина Халип
Экономика России трещит по швам
Экономика России трещит по швам Игорь Липсиц
Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Война будет продолжаться, пока Путин у власти Гарри Каспаров
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников