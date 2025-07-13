В Беларуси банкротится крупный производитель виски 8 13.07.2025, 17:11

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Появились новые подробности.

Экономический суд Минска продлил срок конкурсного производства по компании «Паричская винарня», которая занималась производством виски. Информация об этом размещена на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве, пишет «Зеркало».

Напомним, в феврале этого года компания «Паричская винарня», производство которой находится под Светлогорском в Гомельской области, подала в Экономический суд Минска заявление о банкротстве. Тогда стало известно, что долг фирмы перед кредиторами составил более 8,8 млн рублей, а ее активы были оценены в свыше 5,7 млн рублей. Как сообщалось, в 2024 году на производстве компании трудился 51 человек, средняя зарплата работников составила 1385 рублей.

3 марта Экономический суд Минска запустил конкурсное производство по этой компании. Это процедура экономической несостоятельности. Ее проводят для того, чтобы удовлетворить требования кредиторов, защитить права должника, а также кредиторов при санации (оздоровлении). Если невозможно провести санацию или отсутствуют для нее основания, то запускается ликвидационное производство должника.

Теперь суд продлил срок конкурсного производства — до 16 июля. Причина — наличие неразрешенных споров в суде, указал антикризисный управляющий.

Новое производство на базе Паричского консервного завода в одноименном городском поселке начали создавать в 2012 году.

Там поставили импортное оборудование для изготовления виски, джинов и различных дистиллятов.

Первый виски Wild Bunch, Oak Land’s, джин Genever и дистиллят «Хлебник» и Peregon появились в белорусских магазинах в 2013 году.

В одну смену «Паричская винарня» производила до 10 тысяч бутылок виски. Об этом в 2018 году рассказывали в СМИ владельцы бизнеса.

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