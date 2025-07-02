Леонид Судаленко: Лукашенко был вынужден пойти на переговоры 2.07.2025, 17:35

2,820

Леонид Судаленко

Давление США и санкции начали давать результат.

Литовский поэт и советский диссидент Томас Венцлова обратился к Папе Римскому Льву XIV с просьбой вмешаться и потребовать немедленного освобождения из тюрьмы политзаключенного, лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого.

Что может сделать новый Папа Лев XIV для освобождения Беляцкого и других белорусских политзаключенных? За комментарием сайт Charter97.org обратился к правозащитнику и бывшему политзаключенному Леониду Судаленко.

— В правозащитном центре «Весна» есть специальная группа, которая занимается вопросом освобождения Алеся Беляцкого. Алесь — это символ Беларуси, фигура, за которую мы обязаны бороться в первую очередь. Мы предложили Томасу Венцлове, очень известному и уважаемому человеку в Литве, правозащитнику времен Советского Союза, выступить с обращением к Папе Римскому. Он согласился, и мы вместе подготовили письмо от его имени. В нем подчеркивается, что Алесь Беляцкий — католик, который много сделал для католической церкви в Беларуси.

В 2014 году Папа Бенедикт XVI публично выступил в поддержку Беляцкого, и тогда Лукашенко его помиловал и освободил. Мы считаем, что сейчас голос нового Папы Римского Льва XIV может вновь сыграть решающую роль в судьбе Беляцкого как символа всех белорусских политзаключенных.

Символично, что Беларусь впервые открыла посольство при Ватикане, и Лукашенко пригласил Папу с визитом. Это якобы шаг к налаживанию отношений. Мы предложили через Томаса Венцлову, чтобы Ватикан обратился к Лукашенко и попросил: если Лукашенко действительно хочет строить отношения с Папой, покажите человечность — освободите Нобелевского лауреата, единственного такого заключенного. В Иране Наргес Мохаммади была отпущена для лечения, а в Китае Лю Сяобо умер в заключении.

Алесь — уже немолодой человек. Его срок — 10 лет. Его освобождение назначено на 2031 год. Мы говорим не просто о свободе, а о спасении жизни.

Мы проводим историческую параллель: последний Нобелевский лауреат мира, умерший в тюрьме в Европе, — это Карл фон Осецкий, замученный в нацистских лагерях в 1938 году. Через сто лет история может повториться — на сей раз в Беларуси, если не будет предпринято решительных шагов.

— Недавно при посредничестве администрации Дональда Трампа из белорусских тюрем были освобождены 14 политзаключенных. Какие инструменты есть у США для содействия освобождению всех политзаключенных?

— К сожалению, стратегия освобождения всех политзаключенных пока не совсем работает. Прошло уже пять лет, но результата нет. Однако мы сейчас видим, что последние шаги США приносят плоды: сегодня было освобождено еще 16 человек, Лукашенко их «помиловал».

Я не сомневаюсь, что Лукашенко пошел на это не потому, что стал гуманнее и перестал быть людоедом, а потому что давление США и санкции начали давать результат: диктатор был вынужден пойти на переговоры. Мы наблюдали прямые контакты между Лукашенко и американцами. И в результате он был вынужден отдать своего главного врага — Сергея Тихановского. Именно его — не Виктора Бабарико, не Марию Колесникову, не Алеся Беляцкого, не Павла Северинца, не Николая Статкевича, хотя все они — наши герои.

Я уверен: если США будут действовать с той же настойчивостью, можно добиться освобождения остальных. Как говорил Сергей Тихановский на пресс-конференции: если Дональд Трамп потребует освобождения всех белорусских политзаключенных — это станет возможным. Вчера Лукашенко оправдывался перед своей вертикалью и силовиками за помилование и признался, что вскоре обязан будет отпустить еще.

Я считаю, что далее первым должен быть освобожден Алесь Беляцкий, потому что он — символ несгибаемости. Освобождение Беляцкого может стать началом освобождения всех остальных. Он — Нобелевский лауреат мира, который даже за решеткой продолжает призывать к национальному примирению.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com