Ученые: Июль и август пролетят быстрее обычного 9.07.2025, 22:19

Вращение планеты относительно Солнца ускорится.

Стандартные земные сутки составляют 86 400 секунд. Однако 9 июля, 22 июля и 5 августа ученые ожидают, что вращение планеты относительно Солнца ускорится.

Это сократит продолжительность суток на миллисекунду или даже больше, пишет The Guardian.

Ученые в разных странах отслеживают время с помощью атомных часов, способных измерять время с точностью до наносекунд (одной миллиардной доли секунды), которые синхронизированы по всему миру с Всемирным координированным временем (UTC).

Эти точные измерения имеют значение, когда речь идет о технологиях.

Компьютеры, серверы, системы GPS, банковские и электроэнергетические сети, а также крупные телескопы – все это требует невероятно точной синхронизации.

В отличие от атомных часов вращение Земли может быть нерегулярным. Сутки бывают на миллисекунду или на долю миллисекунды короче или длиннее среднего значения.

Одним из факторов, способствующих этому, является «гравитационный танец» Земли и Луны.

Иногда Луна действует как ручной тормоз. Она вызывает океанские приливы, которые выпячиваются к ней и слегка замедляют вращение Земли. Когда Луна находится дальше всего от экватора, этот эффект ослабевает, поясняют собеседники The Guardian.

Ускорение и замедление подчиняются сезонным закономерностям. Так, самый короткий день в году приходится на июль или август. А затем, с ноября по март, наступает замедление.

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