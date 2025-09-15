Соглашение о недрах: делегации США показали первые потенциальные месторождения в Украине 15.09.2025, 17:28

Фото: facebook.com/oleksii.sobolev

Украина - один из ключевых поставщиков титана в мире.

Представителям США показали первые месторождения, которые могут стать стартовыми проектами для Инвестиционного фонда восстановления Украины по соглашению о недрах.

Об этом в Facebook сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболева.

- Вместе с делегацией U.S. International Development Finance Corporation посетили Кировоградскую область, чтобы оценить инвестиционные возможности добычи и переработки в регионе, - рассказал Соболев.

Фото: facebook.com/oleksii.sobolev

По словам министра, они осмотрели Бирзуловский горно-обогатительный комбинат и Лекаревское месторождение - перспективные площадки, которые стороны рассматривают для портфеля проектов Фонда.

- Здесь добывают прежде всего титановые руды и планируется также добыча циркониевых руд в будущем. Есть и потенциальные залежи гафния - одного из редкоземельных металлов, который используется в ядерной энергетике, аэрокосмической отрасли и не только, - отметил Соболев.

Фото: facebook.com/oleksii.sobolev

Он напомнил, что Украина - один из ключевых поставщиков титана в мире, который применяется в оборонной, авиакосмической и высокотехнологичной промышленности. И пользуется огромным спросом, как в США, так и странах Европы и Латинской Америки.

- Такие выезды важны, чтобы оценить потенциал на местах, учесть все аспекты будущих инвестиций - для экономического развития, ответственного отношения к окружающей среде и будущего развития общин, - добавил министр.

Фото: facebook.com/oleksii.sobolev

