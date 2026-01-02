закрыть
2 января 2026, пятница
Польша отправит в Киев представителя на встречу советников «Коалиции решительных»

  • 2.01.2026, 22:37
Фото: charter97.org

Варшаву будет представлять заместитель министра иностранных дел Польши.

Стало известно, кто будет представлять Польшу на встрече советников по вопросам безопасности «Коалиции решительных» в Киеве 3 января.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Мацея Вевира, пишет польское издание Wiadomosci.

Польшу на встрече советников по вопросам безопасности «Коалиции решительных» в Киеве будет представлять заместитель министра иностранных дел Роберт Купецкий.

По словам спикера, Купецкий, который также является советником премьер-министра Дональда Туска по вопросам национальной безопасности, будет представлять позицию Польши во время обсуждений путей достижения мира в Украине. Мацей Вевир отметил, что польская сторона имеет четкую позицию и ее голос будет услышан.

Во время встречи в Киеве стороны планируют обсудить ключевые элементы мирного процесса, а также возможное содержание будущего мирного соглашения. Работа над конкретными документами продолжается, а переговоры будут проходить как на правительственном, так и на военном уровнях.

Отметим, что встреча советников по вопросам безопасности состоится за несколько дней до саммита лидеров «Коалиции решительных» , который запланирован во Франции на 6 января. На нем страны-участницы должны согласовать свой вклад в гарантии безопасности для Украины.

