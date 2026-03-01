В Тель-Авиве отреагировали на новость о ликвидации Хаменеи 1.03.2026, 11:59

Фото: Getty Images

На улицы начали выходить люди.

В Тель-Авиве после сообщений о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи на улицы начали выходить люди. Израильтяне ликуют, поют песни и размахивают флагами. По данным израильских СМИ, аналогичные стихийные собрания проходят и в ряде иранских городов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу продемонстрировал ему фотографию тела Хаменеи, которое, как утверждается, было извлечено из-под разрушенной резиденции в Тегеране. В новостном выпуске 12-й канал сообщал, что изображение также было представлено израильскому и американскому руководству после обнаружения тела иранскими властями.

Утром 28 февраля Израиль нанес массированный удар по резиденции верховного лидера, открыв серию атак по объектам на территории Ирана. Сегодня вечером посол Израиля в США проинформировал американских официальных лиц о том, что операция завершилась ликвидацией Хаменеи. Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил эту информацию изданию The Times of Israel, отметив, что аналогичные данные ранее публиковал портал Axios.

