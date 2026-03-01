закрыть
1 марта 2026, воскресенье, 12:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Тель-Авиве отреагировали на новость о ликвидации Хаменеи

  • 1.03.2026, 11:59
В Тель-Авиве отреагировали на новость о ликвидации Хаменеи
Фото: Getty Images

На улицы начали выходить люди.

В Тель-Авиве после сообщений о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи на улицы начали выходить люди. Израильтяне ликуют, поют песни и размахивают флагами. По данным израильских СМИ, аналогичные стихийные собрания проходят и в ряде иранских городов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу продемонстрировал ему фотографию тела Хаменеи, которое, как утверждается, было извлечено из-под разрушенной резиденции в Тегеране. В новостном выпуске 12-й канал сообщал, что изображение также было представлено израильскому и американскому руководству после обнаружения тела иранскими властями.

Утром 28 февраля Израиль нанес массированный удар по резиденции верховного лидера, открыв серию атак по объектам на территории Ирана. Сегодня вечером посол Израиля в США проинформировал американских официальных лиц о том, что операция завершилась ликвидацией Хаменеи. Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил эту информацию изданию The Times of Israel, отметив, что аналогичные данные ранее публиковал портал Axios.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин
Экономический итог войны
Экономический итог войны Игорь Липсиц
Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип