В Тель-Авиве отреагировали на новость о ликвидации Хаменеи
- 1.03.2026, 11:59
На улицы начали выходить люди.
В Тель-Авиве после сообщений о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи на улицы начали выходить люди. Израильтяне ликуют, поют песни и размахивают флагами. По данным израильских СМИ, аналогичные стихийные собрания проходят и в ряде иранских городов.
Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу продемонстрировал ему фотографию тела Хаменеи, которое, как утверждается, было извлечено из-под разрушенной резиденции в Тегеране. В новостном выпуске 12-й канал сообщал, что изображение также было представлено израильскому и американскому руководству после обнаружения тела иранскими властями.
Утром 28 февраля Израиль нанес массированный удар по резиденции верховного лидера, открыв серию атак по объектам на территории Ирана. Сегодня вечером посол Израиля в США проинформировал американских официальных лиц о том, что операция завершилась ликвидацией Хаменеи. Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил эту информацию изданию The Times of Israel, отметив, что аналогичные данные ранее публиковал портал Axios.