Куба заявила о готовности к переговорам с США 2 13.03.2026, 23:17

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Остров переживает сильнейший экономический кризис.

Куба готова продолжить переговоры с США, но на основе принципов равенства и уважения политических систем друг друга. Об этом во время пресс-конференции заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Кроме того, лидер Кубы заявил о готовности принять в стране представителей ФБР, чтобы расследовать вооруженное вторжение американского катера в территориальные воды.

В конце января президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайный режим и дополнительные пошлины против стран, поставляющих нефть на Кубу. В Гаване назвали это шантажом и нарушением свободной торговли. После прекращения поставок и топливного дефицита на Кубе начались отключения света и проблемы с топливом.

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