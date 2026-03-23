Российская пропагандистская газета «Московский комсомолец» раскритиковала Путина 22 23.03.2026, 21:09

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В статье говорится о подготовке революции.

Обычно лояльная Кремлю газета «Московский комсомолец» в воскресенье опубликовала колонку обозревателя отдела политики Дмитрия Попова «Россию раскачивают по запрещенным брошюрам: борьба с реальностью в новостях недели». В публикации автор критикует забой скота в Новосибирской области «по беспределу», отсутствие «честной и открытой коммуникации с властью», глушение мобильного интернета без объяснения причин и цензурирование песен на стриминговых сервисах. Еще одним объектом критики стал Владимир Путин — за позицию по торговле нефтью и газом с Европой.

Попов написал, что «точка единства» народа и власти была пройдена 24 февраля 2022 года, заметило «Агентство».

«К сожалению, «народ не тот» не только у отечественной либеральной интеллигенции. У некоторых представителей государственной власти отношение к нам примерно такое же. Каким-то чудом 24 февраля 2022 года власть все же решила, что народ — тот. На него реально можно опереться. Доверить ему страну. И мы даже поверили в эту фразу про «одну лодку». Но точка единства была пройдена», — говорится в колонке.

Дальше Попов пишет, что «то ли нас считают детьми малыми, неразумными, чтобы нам что-то объяснять и доверять, то ли считают объяснять что-либо ниже своего достоинства». Другая версия, по словам автора колонки, заключается в том, «что система так разбалансировалась, что одна ее часть уже не понимает, что делает другая».

Дальше автор приводит примеры случаев, когда власти не объясняли причин своих действий. Первым примером Попов считает забой скота в Новосибирской области у фермеров «по беспределу». «Приезжают люди в защитных костюмах, забивают коров, увозят туши на сжигание. Зачем? Почему?» — говорится в колонке. Автор отмечает, что «до самого верха ситуация дошла в виде отчета о том, что идет в соответствии с нормативными документами борьба с распространением опасной инфекции». «Только ситуация «на земле» сильно от этого отчета отличается. И куда больше похожа на то, что кто-то заметает следы своих косяков», — написал Попов.

Следующим примером автор колонки называет глушение мобильного интернета. «Тут опять ведь — отсутствие коммуникации с податным населением. Никто до объяснений не снизосходит», — пишет Попов.

Дальше обозреватель «МК» пишет, что «количество малоосмысленных запретов на душу населения уже зашкаливает» и «опять никаких вменяемых объяснений». После этого Попов упоминает цензуру в «Яндекс.Музыке». «Мне тут плейлист подкинул старую песню группы «Крематорий» со словами: «Я забегаю в тупик, в тупике (пииик), сидит в шезлонге и курит (пииик)...». Я-то знаю, что запиканы слова "наркоман" и «дрянь». Я не знаю — почему запиканы», — пишет автор.

В этих запретах автор усматривает «тенденцию к раскачке... в согласии с запрещенными в России брошюрками по проведению цветных революций».

В завершение Попов сравнивает действия российской власти с ответами Ирана на операцию США и Израиля. «Как-то еще в начале СВО Путина спросили, почему мы продаем нефть и газ тем странам, которые снабжают Украину оружием, которое убивает наших солдат. Путин ответил, что мы на этом зарабатываем. И до сих пор у нас там очень переживают (если послушать Пескова) за европейских потребителей». А Тегеран, когда США сняли санкции с части иранской нефти и захотели купить нефть у Ирана, «послал США в пешее эротическое путешествие», пишет автор.

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