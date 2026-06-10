Белорус нашел уникальные снимки Бобруйска и Столина

Белорус нашел уникальные снимки Бобруйска и Столина1
- 10.06.2026, 11:06
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Их сделал нидерландский фотограф 25 лет назад.
В Threads фотохудожник Владимир Зуев поделился необычной находкой – белорус обнаружил работы нидерландского фотографа, который в начале нулевых снимал Бобруйск и Столин. CityDog.io показывает, какие фото получились у нидерландца.
«Вот некий голландский фотограф Erik van Straten снимал на «Лейку» Бобруйск и Столин в конце 90х-начале 2000х», – написал Владимир.
В комментариях под постом белоруса отметились пользователи, которые узнали героев или локации, запечатленные на снимках.
«Если я не ошибаюсь, то девушку на первом фото знаю. Покажу ей, вдруг она. А фото классные, такие житейские. У моего отца тоже был целый саквояж со всякими прибамбасами фотографа, поэтому и фотографий ч/б много», – написала baikova974.
«Второе фото: поле, где сейчас стоит большая «Корона», впереди по дорожке музыкальная школа», – делится leya_mescheryakova.
Свои снимки, в том числе и белорусских городков, фотограф опубликовал на фотохостинге Flickr. Судя по галерее Эрика, он также снимал в Лондоне, Амстердаме и Турции. Всего автор загрузил под тысячу фотографий.
Владимир даже связался с Эриком и в комментариях под его альбомом написал, что поделился снимками в своих соцсетях.
«Спасибо! Бобруйск – очень фотогеничный город. На самом деле вся Беларусь очень фотогенична. Нам, западным людям, кажется, будто в Беларуси время остановилось», – отреагировал на комментарий Эрик.