Белорус нашел уникальные снимки Бобруйска и Столина 1 10.06.2026, 11:06

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Фото: Markus Spiske, Unsplash.com

Их сделал нидерландский фотограф 25 лет назад.

В Threads фотохудожник Владимир Зуев поделился необычной находкой – белорус обнаружил работы нидерландского фотографа, который в начале нулевых снимал Бобруйск и Столин. CityDog.io показывает, какие фото получились у нидерландца.

«Вот некий голландский фотограф Erik van Straten снимал на «Лейку» Бобруйск и Столин в конце 90х-начале 2000х», – написал Владимир.

В комментариях под постом белоруса отметились пользователи, которые узнали героев или локации, запечатленные на снимках.

«Если я не ошибаюсь, то девушку на первом фото знаю. Покажу ей, вдруг она. А фото классные, такие житейские. У моего отца тоже был целый саквояж со всякими прибамбасами фотографа, поэтому и фотографий ч/б много», – написала baikova974.

Локация в Бобруйске, которую узнали комментаторы

Фото: Erik van Straten, Flickr.com

«Второе фото: поле, где сейчас стоит большая «Корона», впереди по дорожке музыкальная школа», – делится leya_mescheryakova.

Фото: Erik van Straten, Flickr.com

Свои снимки, в том числе и белорусских городков, фотограф опубликовал на фотохостинге Flickr. Судя по галерее Эрика, он также снимал в Лондоне, Амстердаме и Турции. Всего автор загрузил под тысячу фотографий.

Владимир даже связался с Эриком и в комментариях под его альбомом написал, что поделился снимками в своих соцсетях.

«Спасибо! Бобруйск – очень фотогеничный город. На самом деле вся Беларусь очень фотогенична. Нам, западным людям, кажется, будто в Беларуси время остановилось», – отреагировал на комментарий Эрик.

Фото: Erik van Straten, Flickr.com

Фото: Erik van Straten, Flickr.com

Фото: Erik van Straten, Flickr.com

Фото: Erik van Straten, Flickr.com

Фото: Erik van Straten, Flickr.com

Фото: Erik van Straten, Flickr.com

Фото: Erik van Straten, Flickr.com

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