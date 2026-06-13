Тейлор Свифт вошла в историю и установила новый рекорд 13.06.2026, 17:05

Тейлор Свифт

Популярная певица стала самой молодой женщиной в Зале славы авторов песен.

Американская певица и автор песен Тейлор Свифт вошла в историю, став самой молодой женщиной, принятой в Зал славы авторов песен. Церемония состоялась в Нью-Йорке в рамках ежегодного гала-вечера организации, пишет Page Six (перевод — сайт Charter97.org).

36-летняя исполнительница поблагодарила свою семью за поддержку на протяжении всей карьеры. В эмоциональной речи Свифт вспомнила, как родители вместе с ней переехали из Пенсильвании в Нэшвилл, чтобы помочь ей осуществить мечту о музыкальной карьере.

Награда стала очередной важной вехой для певицы спустя 20 лет после выхода ее дебютного сингла «Tim McGraw». Кроме того, Свифт стала первым артистом, который прошел путь от лауреата премии «Hal David Starlight Award» до полноценного включения в Зал славы авторов песен.

Организация отметила ряд самых известных композиций певицы, среди которых «Love Story», «Blank Space», «Anti-Hero» и «All Too Well». Именно эти песни помогли ей стать одной из самых влиятельных фигур современной поп-музыки.

Вместе со Свифт в Зал славы в этом году были включены участники группы «KISS» Джин Симмонс и Пол Стэнли, Аланис Мориссетт, Кенни Логгинс и другие известные авторы и исполнители.

По мнению организаторов, творчество новых лауреатов оказало огромное влияние на мировую музыкальную культуру и вдохновило миллиарды слушателей по всему миру.

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