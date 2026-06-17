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Германия потратит €16 млрд на создание ПВО против дронов

  • 17.06.2026, 3:19
Германия потратит €16 млрд на создание ПВО против дронов

Об этом сообщил министр обороны ФРГ.

Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал вложение €16 млрд в систему ПВО для защиты от беспилотников. Об этом он заявил на встрече с военнослужащими в земле Фрисландия, сообщает Weser-Kurier.

По словам главы ведомства, в ближайшее время будет запущен «План действий по беспилотникам», охватывающий полный спектр задач — от разведки до непосредственного уничтожения угроз.

«Мы закупаем дроны для разведки, дроны для поражения целей, а также средства для перехвата атакующих аппаратов», — пояснил Писториус.

В ходе визита на авиабазу в Упьевере министр ознакомился с работой подразделения быстрого реагирования ВВС, оснащенного системами обнаружения и радиоэлектронного подавления. С июля, отметил он, аналогичные группы появятся во всех родах войск бундесвера.

Встречавший Писториуса на базе генерал-инспектор Карстен Бройер подчеркнул, что дроны изменили характер военных действий, и теперь решающим фактором становится скорость внедрения и адаптации технологий.

«Побеждает не тот, у кого лучшая презентация, а тот, кто быстро учится и доводит разработки до войск», — заявил военачальник.

По словам Писториуса, немецкие компании уже участвуют в совместных предприятиях с Украиной, что позволяет перенимать боевой опыт, но основной проблемой остается синхронизация оборонных закупок с ускоряющимся инновационным циклом.

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