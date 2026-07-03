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В Украине продемонстрировали дрон-перехватчик Balaban

  • 3.07.2026, 4:00
В Украине продемонстрировали дрон-перехватчик Balaban

Максимальная скорость аппарата составляет 260 км/ч.

Украинская компания Phantom Defense представила новый дрон-перехватчик Balaban, созданный для борьбы с разведывательными и ударными беспилотниками. Разработку продемонстрировали в ходе мероприятия Brave1 Advantage, где компания представила свои решения по противодействию дронам. Об этом сообщает Оборонка.

Balaban выполнен по схеме самолет-крыло и может находиться в воздухе до 2,5 часов. Максимальная скорость аппарата составляет 260 км/ч, а его конструкция позволяет использовать до 1,2 кг полезной нагрузки.

Одной из особенностей новинки является возможность длительного патрулирования воздушного пространства в ожидании цели. Если вражеский беспилотник не обнаружен, аппарат может вернуться для быстрой замены батареи и продолжить выполнение задачи. В перспективе разработчики также планируют добавить систему автоматического наведения.

Перехватчик станет частью комплексной системы борьбы с БпЛА, разрабатываемой компанией Phantom Defense. В ее состав входят средства РЭБ, системы перехвата видеосигнала, другие дроны-перехватчики и радар с использованием искусственного интеллекта.

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