«Ваша песенка спета - заплатите за это!» 7 Наташа Богданова, gomel.today

2.10.2017, 13:42

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Наташа Богданова

Как в караоке-клубах Гомеля обдирают посетителей.

Начну по порядку… Решила я с подругой на минувших выходных пойти куда-нибудь развеяться… А поскольку на минувших-минувших выходных мы с ней были в «Европе», выбор на этот раз пал на «Nemo Club»… Пришли… Как и полагается, заплатили за вход, показали содержимое сумочек и пошли искать заветный зал караоке… (да, еще в такси мы с Таней выяснили, что хотим именно побывать там, поскольку ранее наши с ней ноженьки туда не захаживали ни разу). Отыскали, вошли, выбрали понравившийся столик, сели… Почти все столики были заняты, но на удивление никто не пел… Пел только один человек – «король микрофона» - диджей, ведущий, массовик-затейник и носитель микрофона в одном лице (чуть позже напишу, как он сам свою должность обозначил)… Мы подозвали этого товарища одним мановением руки и он радостно подбежал к нам.

- Петь хотим, сударь! - прокричали мы (в подобных заведениях тихо разговаривать не получается)…

- Конечно-конечно! - не стал возражать «король»… -Только… это… ну… как там его… за каждую спетую вами песню… нужно будет платить 5 (ПЯТЬ!!!) рублей……….. Но! Только сегодня и только для вас я разрешу спеть вам первую песню абсолютно бесплатно!

Мы с Таней искренне решили, что все услышанное нам просто показалось и поэтому с наивностью блондинок громко переспросили (про невозможность тихо говорить я уже писала):

- Нужно платить 5 (ПЯТЬ!!!) рублей за каждую песню, которую мы будем петь?!?!?

- Совершенно верно! Но помните – первая песня бесплатно! Ну, так как? - уточнил «король», удаляясь от нашего столика…

Я тут же в уме прикинула, сколько это приблизительно выйдет… (В среднем за каждый поход в караоке я успеваю спеть от 10 до 20 песен (в зависимости от наполняемости зала посетителями)… Получается, оставить в царстве «короля» предстояло : 5х10=50 р.; 5х20=100 р. Плюс Таня… Она тоже хотела петь… и не всегда наши музыкальные вкусы совпадают… При этом за вход мы уже заплатили по 10 рублей каждая и собирались сделать кой-какой заказ…) Сумма в голове образовалась немаленькая… «Не на тех напали!» - подумала я и пошла к нему разбираться.

«Разборка» состояла в следующем - я просто попросила показать прейскурант цен или любой другой документ, подтверждающий его слова. Как оказалось, информации об этих «поборах» (других слов я, простите, не нахожу) нет нигде – ни в стенах заведения, ни на сайте, ни в официальной группе в соцсети. «У нас такое правило!» - это был его единственный аргумент в защиту заведения. Я настойчиво предложила Александру-«караоке-мэну» (я выяснила его имя и то, как он себя называет), дабы не вводить в заблуждение посетителей заведения, при мне тут же написать информацию о 5 (ПЯТИ!!!) рублях за каждую заказанную песню прямо на стекле входной двери. Я была настойчива настолько, что он сначала было даже согласился. Засуетился, начал искать чистый лист бумаги, маркер… Честно говоря, я уже не следила за его действиями и не знаю, выходил ли он куда, звонил ли он кому «поглавнее», ведь в конце концов я пришла в «Немо» с намерением хорошо провести время и отдохнуть. Спустя короткий промежуток времени «караоке-мэн» пришел к нашему столику оправдываться, мол листик грязный, маркер плохо пишет и почерк корявый…

- Пишите на грязном листике, корявым маркером и кривым почерком! - не отступала я…

- А не буду! Если есть претензии – обращайтесь к руководству заведения!

Претензии, безусловно, были… но желания портить себе вечер – нет… Нами с Таней было принято решение покинуть стены клуба, но прежде, чем уйти, я честно предупредила «короля микрофона» (мне так все же больше нравится его называть) о том, что, возможно, напишу об этом в «Сильных новостях» и поэтому пусть будет готов зачитаться о себе в скором времени. Обещание сдерживаю…

Я вот думаю… Александр берет эти деньги и кладет их в свой карман или еще делится с кем? Ну, допустим, с официантами? Ааа… нееет! Он еще «более главному», видать, башляет! (Не спрашивайте, откуда я знаю такие слова… просто знаю…))) А иначе Александр боялся бы отправлять недовольных такими расценками клиентов к руководству. Значит, «правила» установил кто-то выше… Интересно, а налоговая тоже в курсе этих «правил»?

Знаете, тут даже дело не в сумме за каждую спетую песню… (хотя… и в этом тоже…) тут дело, скорее, принципа. Жаль обманутый гомельский народ

… Ведь во всех подобного рода заведениях (во всяком случае, в тех, которые я посещала) платишь за вход (тем самым оплачиваешь столик), если есть программа – за программу (но об этом предупреждают на входе). В конце концов это же не ресторан, где функция пения песен клиентами не предусмотрена форматом заведения и поэтому данную опцию за умеренную плату можно для уважаемых клиентов организовать… Ребята! «Немовцы»! Это же КАРАОКЕ! Туда ходят ПЕТЬ! И эта услуга уже априори должна быть включена после того, как люди переступили порог вашего заведения!

Ну, а мы с Таней поспешили покинуть стены негостеприимного заведения и отправились в «европейский» «Рай»…)) Оплатили вход… только вход… и пели свои 20 песен (или около того) до хрипоты в голосе абсолютно бесплатно… Да, и парень, который носил микрофоны, оказался весьма приятным и легким в общении молодым человеком… Жаль, не спросила его имени… но называть его «караоке-мэном» язык, (а в данном случае, рука) не поднимается…

Наташа Богданова, gomel.today