Гомельские активисты почтили память земляков-патриотов 29.10.2017, 14:59

На гомельском кладбище зачитали имена репрессированных во времена сталинского террора.

Приближаются Дзяды — дни памяти предков, праздники, когда по традиции полагается вспомнить своих близких, которые ушли, а также — свою историю и тех, кто потерял жизнь по чужой воле. Накануне ночи, в темноте которой погибли десятки выдающихся белорусов, историки, активисты и просто неравнодушные люди вспоминают репрессированных соотечественников, сообщает «Белсат».

В ночь на 30-е октября пройдет ровно 80 лет со времен белорусской черной ночи, когда в подвалах минской «американки» целую ночь расстреливали национальную элиту. 22 поэта. Писатели. Министры. Директора. Преподаватели. Ректоры. Врачи. Всего — 132 человека.

Михась Чарот был невиновен, как и абсолютное большинство, но амнистия пришла к ним после смерти. Такое было время. Между 1937-м и 38-м в Беларуси за ночь арестовывали в среднем 230 человек. Но чтобы это время не повторилось, нам нужно помнить все и всех.

Стихи поэтов, расстрелянных в черную ночь, звучат сегодня в исполнении общественных активистов в социальных сетях — под хештегом «Ноч паэтаў». Знаменитые музыканты в рамках проекта (Не)расстраляная паэзія создали песни на слова убитых в черную ночь, презентация состоится в воскресенье в столице, а в годовщину, в ночь на 30 октября, все, кому небезразлична история 1937, соберутся в урочище Куропаты, где и пройдет Ночь поэзии — чтение стихов, пение, совместное молчание и молитва.

Ночь памяти погибшей элиты, в этом году названа Ночью Поэзии, чуть ли не мистическим образом совпадает в нашей стране с праздником памяти предков — Дзяды. Поэтому и в других городах начались акции памяти жертв репрессий. Так на Новобелицком кладбище в Гомеле люди собрались и зачитали имена репрессированных во времена сталинского террора.

«Для нас очень важно помнить и о жертвах репрессий, мы каждый год собираемся здесь, убираемся на могилах, на которые никто не приходит, зачитываем списки жертв репрессий», — говорит член софийской общины Сергей Нестерович.

«Почтить памяти репрессированных — это всегда хороший повод, чтобы оглянуться назад, а также чтобы посмотреть вперед и понять, где мы и куда идем», — объясняет Елена Ведь из объединения «Талака».

Террор, который посетил почти каждую белорусскую семью, ушел в вечность, забрав наших близких. Но это от нас и от последующих поколений зависит, остановится ли навсегда абсурд насилия и убийств.