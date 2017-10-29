закрыть
29 октября 2017, воскресенье, 16:01
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Гомельские активисты почтили память земляков-патриотов

  • 29.10.2017, 14:59

На гомельском кладбище зачитали имена репрессированных во времена сталинского террора.

Приближаются Дзяды — дни памяти предков, праздники, когда по традиции полагается вспомнить своих близких, которые ушли, а также — свою историю и тех, кто потерял жизнь по чужой воле. Накануне ночи, в темноте которой погибли десятки выдающихся белорусов, историки, активисты и просто неравнодушные люди вспоминают репрессированных соотечественников, сообщает «Белсат».

В ночь на 30-е октября пройдет ровно 80 лет со времен белорусской черной ночи, когда в подвалах минской «американки» целую ночь расстреливали национальную элиту. 22 поэта. Писатели. Министры. Директора. Преподаватели. Ректоры. Врачи. Всего — 132 человека.

Михась Чарот был невиновен, как и абсолютное большинство, но амнистия пришла к ним после смерти. Такое было время. Между 1937-м и 38-м в Беларуси за ночь арестовывали в среднем 230 человек. Но чтобы это время не повторилось, нам нужно помнить все и всех.

Стихи поэтов, расстрелянных в черную ночь, звучат сегодня в исполнении общественных активистов в социальных сетях — под хештегом «Ноч паэтаў». Знаменитые музыканты в рамках проекта (Не)расстраляная паэзія создали песни на слова убитых в черную ночь, презентация состоится в воскресенье в столице, а в годовщину, в ночь на 30 октября, все, кому небезразлична история 1937, соберутся в урочище Куропаты, где и пройдет Ночь поэзии — чтение стихов, пение, совместное молчание и молитва.

Ночь памяти погибшей элиты, в этом году названа Ночью Поэзии, чуть ли не мистическим образом совпадает в нашей стране с праздником памяти предков — Дзяды. Поэтому и в других городах начались акции памяти жертв репрессий. Так на Новобелицком кладбище в Гомеле люди собрались и зачитали имена репрессированных во времена сталинского террора.

«Для нас очень важно помнить и о жертвах репрессий, мы каждый год собираемся здесь, убираемся на могилах, на которые никто не приходит, зачитываем списки жертв репрессий», — говорит член софийской общины Сергей Нестерович.

«Почтить памяти репрессированных — это всегда хороший повод, чтобы оглянуться назад, а также чтобы посмотреть вперед и понять, где мы и куда идем», — объясняет Елена Ведь из объединения «Талака».

Террор, который посетил почти каждую белорусскую семью, ушел в вечность, забрав наших близких. Но это от нас и от последующих поколений зависит, остановится ли навсегда абсурд насилия и убийств.


Мнение

Гипсовые призраки
Гипсовые призраки Ирина Халип
Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик


Интервью

Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии