«ПутинБургерГейт»: Как российские СМИ выдумали «подарок Путину» 3 9.10.2017, 11:14

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Бургер ко дню рождения правителя РФ оказался обычной «уткой».

В субботу 7 октября российские СМИ взахлеб докладывали, как весь мир отмечает 65-й день рожденья Владимира Путина. И британские дизайнеры в его честь пошили эксклюзивную куртку (правда, на их сайте об этом ни слова), и нью-йоркские рестораторы кормят людей специальным бургером с пятью котлетами и весом в 1952 грамма (год рождения Путина, поняли?), пишет сайт «Лапшеснималочная»:

- Все государственные каналы сняли об этом торжественные репортажи. Вот Россия-24:

Последняя история, про путинбургер, вызвала некоторые сомнения. Если, как утверждается в сюжете, это специальная акция, приуроченная ко дню рожденья Путина, то почему об этом ни слова ни на сайте ресторана, ни в соцсетях?

Все телеканалы, которые сделали об этом репортаж, использовали одни и те же кадры. Их сняло агентство Ruptly, принадлежащее каналу RT (Russia Today). То есть это, по сути, российское СМИ, такое же, как ВГТРК или «Россия сегодня», оно финансируется из российского бюджета. Вот этот ролик:

Девушку на видео зовут Тамара Илизарова, она, судя по ее профилям на сайтах кастинговых агентств, актриса, а в кафе, очевидно, подрабатывает официанткой.

Там вообще много странностей. Например, на столике, за которым снимают сюжет, есть флаер об акции «Бургер ко дню рожденья Путина», там внизу написаны условия акции: бесплатно, если успеете съесть за полчаса:

При этом если посмотреть фотографии из Instagram из этой локации (ресторан Lucy’s Cantina Royale), снятые в тот же день, то видно, что за другими столиками этого флаера нет. Эта акция что, распространяется на один-единственный столик в ресторане?

Что-то тут нечисто, поэтому я решил позвонить в ресторан и узнать подробности. В ресторане очень удивились: никакого «бургера в честь» Путина они не готовят, правда к ним вчера приходил некий телеканал снимать сюжет, но они к этому не имеют никакого отношения. То есть получается, что сотрудники российского телеканала заказали в нью-йоркском кафе бургер с пятью котлетами, поставили рядом напечатанный на принтере флаер с Путиным и сняли про это сюжет, который показали по всем остальным российским телеканалам.

И тут начались странности. В твиттере мне написали, что тоже позвонили в ресторан, и там им сказали ровно противоположное:

Ковалев, зачем так нагло врать? Я сейчас позвонил и они сказали, что подают этот бургер, вот запись: https://t.co/qFHL9dgquT — kotleto4ka (@kotleto4ka1) 7 октября 2017 г.

«Что за чертовщина? Звоню опять, трубку поднимает та же девушка, что на записи выше (в первый раз это был мужской голос), и говорит, что да, утром был Путин-бургер, но уже нету. Погодите, говорю, но я же только что звонил вашему коллеге, он мне сказал, что никаких путинбургеров у вас нет. А это был практикант, он не в курсе, ответила девушка и повесила трубку, когда я начал задавать наводящие вопросы (типа, почему нигде никаких анонсов этой акции). В этот раз я догадался разговор записать».

Ну что ж, мало ли, действительно попался на практиканта, зря оклеветал и кафе, и телеканал, а нью-йоркцы и правда выстраиваются в очередь за знаменитым «путинбургером». Но тут мой коллега Марк Беннеттс (вот его статья в Guardian) решил все-таки покопаться в этой истории дальше и нашел одного из менеджеров сети ресторанов, в которую входит и Lucy’s Cantina Royale. Я ему тоже написал, и он нам ответил следующее:

«Ресторан Lucy’s Cantina Royale стал жертвой фальсификации, связанной с днем рожденья Владимира Путина. Наш ресторан никогда и ни в какой форме не отмечал день рожденья Владимира Путина и никогда не предлагал посетителям “Путин-бургер”. Ресторан Lucy’s полностью опровергает любые заявления, сделанные в видеозаписи, поскольку они не соответствуют действительности. Сотрудники, ответственные за эту фальсификацию, отстранены от работы до завершения разбирательства. Пожалуйста, дайте знать, если кто-то сообщил вам противоположное. Спасибо.

с уважением,

Шон Райан»

Более того, есть еще отдельный материал агентства ТАСС, в котором есть следующая цитата:

«Один из менеджеров ресторана Тед Брайен сообщил ТАСС, что Путин — единственный государственный лидер, день рождения которого отмечают в заведении подачей особого блюда. Брайен констатировал, что Путин обладает значительным влиянием. «Так что и бургер должен быть большим», — добавил он. По мнению менеджера, блюдо будет пользоваться успехом у посетителей.

«Мы считаем, что Владимир Владимирович — выдающийся политик и историческая личность, поэтому решили один день в году посвятить именно ему», — сказала главный бармен заведения Дарья Пауто. Данная традиция существует уже на протяжении трех лет, за это время рецепт блюда оставался практически неизменным.

По словам Пауто, масса сэндвича составляет примерно 1952 грамма. «Собственно говоря, это год рождения президента», — констатировала она. По мнению Пауто, если в обычном сэндвиче порядка 600 калорий, то в бургере «Владимир Путин» их примерно в шесть раз больше».

В ресторане нам сообщили, что никакой Тед Брайен там никогда не работатал. То есть ТАСС его просто выдумал. А Дарья Пауто там таки работает — вернее, работала до того, как история с “путинбургером” вскрылась (интересно, это не с ней я говорил по телефону?)

В другом письме он сказал, что две сотрудницы ресторана ввели руководство в заблуждение, сказав, что снимают студенческий проект. Они будут уволены, сказал Райан, а ресторан наймет юристов, чтобы “разобраться в этом бардаке”. Такие дела.

Но вы просто задумайтесь, какая ситуация: две официантки в кафе в Нью-Йорке сказали руководству, что снимают студенческий проект, а сами позвали российский телеканал и сняли полностью выдуманный сюжет про «бургер в честь дня рожденья Путина». И это на полном серьезе подают в российских СМИ как доказательство того, что весь мир любит Путина и наперегонки сочиняет самое оригинальное поздравление ему… Я, честно говоря, даже не знаю, что тут можно добавить. Даже если эта история была бы правдой: кому пришло в голову, что вот эта бесформенная, полупрожеванная гора мяса, хлеба и картошки — достойный подарок Путину, свидетельствующий о величии России? Это же вредители какие-то…