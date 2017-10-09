Полковника никто не любит 4 Геннадий Гудков

9.10.2017, 14:49

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Геннадий Гудков

Зачем было придумывать глупейший сюжет про «бургеры Путина»?

Ко дню 65-летия Путина «Раша Тудей» сфальсифицировала сюжет, согласно которому российского лидера так любят в США, что даже в одном из ресторанов подают «бургер Путина» весом в 1952 грамма, что означает дату его рождения. Все наицентральнейшие прокремлевские СМИ взахлеб поведали о «пламенной любви» американского народа к нашему вождю. Как оказалось, это с самого начала была фальшивка (постановочная съемку за одним столиком), и ресторан гневно от этой провокации отрекся. Смешно? Нет, очень грустно.

Если бы мне раньше сказали, что такое возможно, я бы не поверил. Да, я плохо отношусь к Путину и его курсу на развал страны, но даже я со своим скепсисом и недоверием к системе не мог допустить, что структуры власти в стране способны на такие мерзкие, дебильные и абсолютно бессмысленные инсценировки.

Ну, подумаешь, какой-то чудик в США тащится от Путина и даже отмечает его 65-летие. Мало ли эпатажных людей из 330 миллионов американцев живет на белом свете? Но чтобы за бюджетные деньги «Раша Тудей» сняла фальшивку, а все(!!!) госканалы ее растиражировали — такое даже я в своем понимании системы допустить не мог. Ну, просто верх вранья, идиотизма и придворного холуйства. Интересно, как отреагирует на теле-лажу Путин, которому непременно доложат о международном конфузе: ведь западные СМИ не упустят случая поиздеваться над провокацией «Раши Тудей».

Из всего этого можно смело сделать как минимум два вывода:

1) режим активно деградирует, его структуры оторвались от реалий и работают на видимость результата, который приятен верхам. То есть лизать ж…. начальства и показывать «потемкинские деревни» сегодня гораздо важнее реальной работы. Так поступает не только «Раша Тудей», но и министры, губернаторы, мэры и прочая;

2) режим, оказавшийся в международной изоляции, радуется любому одобряющему жесту «из-за бугра», особенно из США. Впрочем, я уже много раз говорил о патологической зависимости нашей власти от Америки, испытывающий настоящий комплекс неполноценности, типичный для политических неудачников.

И последнее: мне, например, ужасно стыдно, что великая держава (а Россия ею безусловно пока остается) придумывает глупейший сюжет про «бургеры Путина», чтобы хоть на минуту почувствовать себя полноценной страной. Вот до чего довели державу жулики и воры во власти. Поверьте, это еще цветочки. Нас ждут гораздо более горькие разочарования…

Геннадий Гудков, «Фейсбук»