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Видеохит: Пока хозяин спит, собака тайно развлекается на батуте

  • 29.11.2017, 11:53
  • 5,200

Пожалуй, каждый хозяин в глубине души мечтает узнать, чем в его отсутствие занимаются домашние животные.

Одни не ленятся включать скрытую камеру, а у других просто хорошо развита интуиция. Как, например, у пользователя Twitter PendleburyErik, который в нужный момент вышел во двор.

Пользователь поделился видео, как его собака в свое удовольствие прыгает на батуте. Впрочем, как только животное увидело, что его снимают, то сразу успокоилось.


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