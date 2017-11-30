«Немецкая волна»: Власти Беларуси испугались газетной статьи о дедовщине 2 30.11.2017, 11:56

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Воинская часть в Слониме

Независимая газета из Слонима теперь известна и в Германии.

Журналисты "Газеты Слонимской" пережили проверку "смотровой комиссии" и дали объяснение милиции через неделю после выхода публикации, посвященной дедовщине в местной воинской части, пишет dw.com.

В сопровождении милиционера сразу восемь человек, среди которых были социальный работник, пожарный, сотрудники электросетей, газовой службы и других учреждений пришли 10 ноября проверить противопожарное состояние, электопроводку и бытовые условия в редакции негосударственной газеты, выходящей в Слониме, что в Гродненской области.

Журналистам "Газеты Слонимской" они пояснили, что являются членами "смотровой комиссии", которая уже давно работает по распоряжению райисполкома. Причиной претензий, уверены журналисты, стал опубликованный в конце октября материал под названием "В литовской армии нет дедовщины, там казармы моет уборщица".

Реакция на критическую публикацию о дедовщине

Статья не была очень острой, отмечает замглавного редактора "Газеты Слонимской" Николай Кононович. В первой ее половине речь шла об устройстве воинских частей в соседних Литве и Польше, а во второй об условиях несения службы в родном городе рассказали проходившие ее здесь жители Слонима. Были приведены и мнения матерей призывников, которые признавались, что готовы платить деньги, чтобы их детей не били.

Николай Кононович

После широкого общественного резонанса, вызванного гибелью в армейском учебном центре в Печах рядового Александра Коржича, было бы странным, указывает Кононович, не писать на тему армии. Тем более что, добавляет он, четыре года назад в военной части в Слониме также был найден повешенным солдат-срочник, о чем и написала газета.

Через неделю после публикации, вспоминает ее соавтор Никита Пастухов, ему на личный телефон с незнакомого номера позвонил милиционер Дмитрий Кириков и пояснил, что гродненским областным начальством принято решение провести проверку по факту публикации. Разговор закончился советом обратиться к редактору, а на следующий день в редакцию газеты нагрянула целая комиссия.

"Смотровая комиссия" в редакции негосударственной газеты

Осмотрев частный дом, в котором расположена редакция, комиссия нарушений не выявила и демонстративно прошла к соседям, которых не оказалось дома.

Странным, признается Кононович, было то, что комиссия ходит по домам днем, когда большиснтво людей находятся на работе. Еще более странным, продолжает Никита Пастухов, было поведение милиционера, который отделился от комиссии и вернулся в редакцию. Оказалось, это и есть тот самый участковый Кириков, который звонил накануне. Теперь он пришел, чтобы взять с журналистов объяснения.

Никита Пастухов

Первая половина статьи, вспоминает Пастухов, милиционера не интересовала. Вопросы касались людей, которые сообщили о фактах дедовщины в местной воинской части. А речь шла, например, о том, как старослужащие заставили новобранца принести им горячий обед. И журналистка издания лично стала свидетелем того, как мать солдата срочно готовила курицу с картошкой, чтобы ее сына не били. Белорусский закон о СМИ, поясняет Николай Кононович, позволяет журналистам не раскрывать источники информации, на это обстоятельство они и сослались в разговоре с участковым.

Воинская часть в Слониме

Прямо в центре 50-тысячного Слонима размещена 11-я гвардейская отдельная механизированная бригада - войсковая часть 33933. В ней несут службу более тысячи солдат. Здание контрольно-пропускного пункта (КПП) защищено массивной решеткой, а внутри него постовые несут дежурство в полной боевой экипировке и с автоматами Калашникова. Как только корреспондент DW попробовал сделать фото КПП, из него выскочил дежурный прапорщик и приказал войти внутрь. Он запретил фотосъемку и предупредил, что вызывает работника контрразведки и замполита части для разбирательства.

Воинская часть в Слониме

Впрочем, после получасового ожидания стало известно, что контрразведчики "работают в городе", а замполит занят новым пополнением и ему не до фото. Подозрительность дежурного прапорщика постепенно прошла, и он рассказал, как после огласки трагедии Александра Коржича родители бросились проведывать своих детей-солдат. Каждые выходные по 200 человек штурмуют КПП, а возможности разместить всех приезжающих родителей нет. Приходится даже открывать армейский клуб.

Солдаты-срочники на КПП, когда выходил прапорщик, признались, что им повезло, потому что они служат в Слониме, а не в Печах. Но в то же время посетовали, что продукты питания в казармах хранить нельзя, так что все привезенное родителями сваливается в ротах в одну кучу и распределяется так, что невозможно понять, что достается старослужащим, а что остальным.

Власти подталкивают издателей к самоцензуре

Руководитель Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрей Бастунец считает, что давление властей на "Газету Слонимскую" вызвано именно затронутой в публикации местной тематикой. О Печах можно писать сколько угодно, указывает Бастунец, но Слоним трогать нельзя. Этот случай, продолжает глава БАЖ, заставит региональных издателей подумать о самоцензуре: "Ведь в очередной раз власти, вместо того чтобы разобраться с проблемой, решили разобраться с тем, как она попала в СМИ".

Получить комментарий в Слонимском райисполкоме корреспонденту DW не удалось. Дежурная девушка-милиционер дважды отказалась пропустить в здание, сославшись на занятость чиновников. Юристу БАЖ Олегу Агееву удалось отыскать решение райисполкома "О создании смотровой комиссии".

Действительно, говорит Агеев, есть пять групп, которые дважды в год обходят город, но речь в документе идет о конкурсе на лучшую организацию пожарной безопасности. Кроме того, имеются в виду жилые помещения, и если бы редакция газеты находилась не в частном доме, то зайти в нее комиссия не имела бы права.

Николай Кононович в свою очередь отмечает, что все попытки редакции вывести ее здание из жилого фонда заканчивались отказом властей. "Они нам показывают, что все контролируют и в любой момент могут наложить штраф", - констатирует Кононович.

Выходящая в Гродненской области негосударственная "Газета Слонимская" была основана еще в 1938 году польскими властями, а в 1997-м ее выпуск был возобновлен усилиями местных журналистов и бизнесменов. После президентских выборов 2006 года вместе с рядом других белорусских изданий власти исключили ее из государственной системы подписки и распространения. В сеть "Белсоюзпечати" газету вернули лишь в мае нынешнего года.