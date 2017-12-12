В школе под Гомелем увидели привидение 5 12.12.2017, 12:12

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Жители деревни Грабовка только и судачат, что о призраке панночки Ядвиси.

Черная панна Несвижа, Сонечка из Мира, Белая дама и Черный монах из Гольшан — пожалуй, самые известные привидения в наших широтах. Правда, далеко не единственные. Из разных уголков страны доносятся удивительные вести, которые больше похожи на старинные легенды. Как, например, из деревни Грабовка Гомельского района. Вот и до меня дошли слухи, что в местной школе уже не первый год с наступлением темноты на прогулку выходит привидение девушки. Причем видели ее немало сельчан. Массовое самовнушение или загадочный фантом и правда существует? Корреспондент «Сельской газеты» решил рискнуть и отправился в гости к призраку — в надежде встретиться с таинственной незнакомкой. О результатах – читайте в репортаже, опубликованном на страницах регионального издания:

«Школу в Грабовке найти не так и сложно. Первый же прохожий доходчиво объяснил, как пройти к интересующему объекту. «А вы что-нибудь о тамошнем привидении знаете?» — любопытствую у сельчанина.

— Да ну, какие тут привидения? — только и взмахнул рукой тот. — Может, если кто со спиртным переберет, то видит эти привидения, а я человек непьющий. Не верю!

В фойе школы меня встречает шумная ребятня. Перемена. Услышав, что меня интересует привидение, ребята мигом отрываются от гаджетов и игр. Видно, что тема их занимает не на шутку.

— Это панская дочка тут ходит, Ядвися, — шепотом докладывает мне шестиклассник Леша.

— Говорят, ее замуж никто не хотел брать, вот душа и не может успокоиться, — добавляет Алина из десятого.

— А я ее точно видел! — выпаливает кто-то из толпы, но звонок прерывает наш диалог.

Иду к директору школы Татьяне Матюшенко. К слухам о привидении та относится скептически, сама ни разу с паранормальным явлением дела не имела. Однако признает — замечать необычные вещи здесь начали практически сразу после строительства здания в 1997 году. То дверь сама по себе откроется, то сторожа услышат какие-то шаги. Поначалу на это никто внимания не обращал, дел, что ли, других нет.

Все изменилось, когда призрака... увидели.

Случилось это в 2005 году. Ночью в школе дежурил Валерий Приходько. Как обычно, прошел с обходом по коридорам и решил заглянуть в кабинет экологии. Увиденное повергло в шок. В углу он заметил странное явление образа девушки, которая жестами звала его к себе.

— Мы тогда сначала все посмеялись, — вспоминает Татьяна Игоревна. — Подшучивали над ним. Мол, Валера, жениться тебе надо, а то все один да один, вот и мерещатся девушки по ночам.

Но когда призрака увидели во второй раз, стало уже не до шуток. Произошло это спустя три-четыре года после случая с Валерием. Тогда сторожем в школе подрабатывал студент. Где-то ближе к часу ночи он прилег отдохнуть на диванчик в учительской и задремал. Проснулся от холода, который вдруг сковал лицо. Открыл глаза и — о ужас! Над ним склонилась девушка с длинными волосами. Точнее, призрак. Сначала не мог даже пошевелиться, но затем встал и пошел за фантомом, который звал его за собой. Шаги молодому человеку давались с трудом. Было ощущение, что идешь по болоту. А тем временем привидение вышло в коридор и исчезло. Через некоторое время парень вновь встретился с таинственным образом, который растаял в воздухе, как дымка. Кто-то поверил сторожу и студенту? Но люди основательные, к тому же непьющие — неужели будут сказки рассказывать о том, чего не было! Ну а вдруг им приснилось?..

Долгое время в Грабовке не могли понять, чей же призрак бродит по школе. Ясность внесла бывшая учительница истории Валентина Стреха. Она меня уверяет, что тоже встречалась с фантомом еще в начале нулевых, за несколько лет до того, как необычную историю рассказал Валерий Приходько.

— Как-то раз осталась в школе проверять тетрадки, засиделась до полуночи, — начинает свой рассказ Валентина Николаевна. — Решила отнести стопку проверенных работ в свой кабинет. Попросила Игоря Пономарева, работавшего у нас сторожем, посветить фонариком. Поднялась на второй этаж и вижу, как над полом парит нечто дымчатое. Всмотрелась — ну точно девушка в белом платье с шалью, укрывавшей плечи. Лицо у нее было очень красивое, но я все равно завопила от страха. Призрак за секунду испарился.

О встрече с потусторонним сторож и учительница решили никому не рассказывать, поэтому долгое время история не имела огласки. Проговорились только тогда, когда другие люди стали рассказывать о девушке-призраке. Сопоставили описания, и тут Валентину Николаевну осенило — школу беспокоит видение панночки Ядвиси из рода Фащей, которые жили именно в этом месте около 100 лет назад. Грабовская школа как раз расположена в парке, где в свое время находилась усадьба помещика.

Стали разбираться в судьбе молодой девушки. Выяснили, что панночка родилась с недугом: одна нога была короче другой. Из-за хромоты от Ядвиси сбегали все женихи, которые приезжали свататься. Тем не менее вторая половинка девушке нашлась — возлюбленный из простолюдинов. Отцу такой союз пришелся не по нраву, и он решил разрушить пару. Глава семейства подговорил кузнеца и мельника, чтобы те подкараулили бедного крестьянина и били его до тех пор, пока он не откажется от панской дочки. В итоге парня забили до смерти, но тот не отрекся от Ядвиси. Убитую горем панночку отец посадил под домашний арест. Однако ночью она сбежала и повесилась на яблоне в парке.

Разузнав подробности жизни девушки из рода Фащей, Валентина Стреха решила провести собственное расследование. Может, старожилы что видели? Но местные старики ни о каком призраке до появления школы не слышали. И все же поведали педагогу весьма занимательную историю:

— В озере, на берегу которого Ядвися с возлюбленным могли сидеть часами, никто никогда не тонул. Зимой, бывало, люди проваливались под лед, но всегда обходилось. С парком та же история. Один дедуля мне рассказывал, как поздней осенью шел после застолья и уснул в листве на аллее. Проснулся от того, что кто-то дернул его за плечо. Но, открыв глаза, никого не увидел рядом. Видимо, панночка оберегает местных сельчан.

Старый план парка. 1 – усадебный дом, 2 – курган, 3 – яблоневый сад. Школа была построена рядом с курганом.

Поведали старожилы и еще одну легенду. Когда-то давным-давно недалеко от Грабовки была деревня Тополи. В ней жила жена попа, которую после смерти похоронили на неосвященном кладбище. По этой причине, говорят, душа умершей осталась в нашем мире. С тех пор, мол, ее призрак бродит по лесам в поисках упокоения, а когда мимо проезжают люди, то выходит на дорогу и начинает плакать. Некоторые сельчане даже подробно описывают: белый саван, черные косы и статная фигура. Однако это привидение уже давно никто не видел...

Призрак Ядвиси Татьяна Матюшенко считает добрым. В целом ведет себя достаточно мирно: «У нас уже даже традиция появилась. Мы когда приходим на работу, всегда здороваемся с Ядвисей. А когда уходим, просим охранять школу».

Пару лет назад в Грабовку приезжали уфологи. Обследовали вдоль и поперек всю школу. Судя по результатам их замеров, некоторые места в здании действительно могут претендовать на звание аномальных. К примеру, в кабинете экологии, где привидение видел Валерий Приходько, зафиксировали очень сильное магнитное поле. В фойе и в правом крыле второго этажа приборы показали повышенный уровень инфразвука (около 70 децибел). По легенде, именно в этой части здания находился тот самый злополучный яблоневый сад.

После своих манипуляций уфологи заявили, что поймали привидение (то есть «размагнитили»), однако в школе в этом сильно сомневаются. Сторожа до сих пор по ночам слышат посторонние звуки, а учителя поздними вечерами не могут избавиться от ощущения, что за ними кто-то следит из темноты.

Решаю и я проверить существование привидения — остаюсь в школе до глубокого вечера. Компанию мне составляет учитель биологии Елена Боровикова, которая предлагает скоротать время в музее ароматов. Охотно соглашаюсь и узнаю, что здесь не только собраны всевозможные цветы, которые могут расти в Грабовке, но и заморские травы. Более того, Елена Васильевна вместе с учениками собрала здесь свой, грабовский, чай, лицом которого стал образ помещика Фаща.

Разглядывая колбочки с засушенным базиликом, не замечаю, как за окном стемнело. В коридоре свет в целях экономии погасили. Каких-то звуков, выдающих присутствие Ядвиси, не слышу. Но вздрагиваю от малейшего шороха. Захожу в тот самый знаменитый кабинет экологии. Снова погружаюсь в томительное ожидание. Наконец замечаю — в углу что-то белеет. Присмотревшись, понимаю, что это обычный муляж человеческого скелета. Может, стоит присесть и подождать? Полчаса, час, два ожиданий впустую. Возвращаюсь назад в коридор и вдруг чувствую легкий холодок на лице. Неужели она? К сожалению, нет. Наверное, просто перепад температуры, в кабинете было немного теплее...

Пришедший в ночную смену сторож советует не искать Ядвисю. Она, мол, чужим так сразу не показывается. Нужно побыть несколько дней в школе, чтобы панночка тебя изучила. Тогда, возможно, и явит себя. Что ж, будет у меня повод вернуться в Грабовку».