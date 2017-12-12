Преемница Матери Терезы в Гомеле: Имейте свет в себе и передавайте его другим людям 12.12.2017, 17:22

Сестра Мария Према Перик посетила Дом милосердия и костел.

11-12 декабря Гомель посещала Генеральная настоятельница конгрегации «Миссионерок любви» (ордена святой Матери Терезы). Нынешняя глава конгрегации — сестра Мария Према Перик, третья Генеральная настоятельница и преемница Матери Терезы — впервые приезжала в Беларусь, пишет katolik.life.

Утром 12 декабря гостья участвовала в роратней святой Мессе и познакомилась с местным приходом. Напомним, за день до приезда в Гомель Генеральная настоятельница посещала дома конгрегации в России. Как рассказала сестра, ее поразила Беларусь:

— Моим первым впечатлением было то, что это большая страна, я рада, что мы можем служить здесь, что здесь нас любят и хорошо принимают наше служение. Как в России, так и в Беларуси и во всем мире мы выполняем практически одинаковое служение, и я вижу, что здесь у людей есть желание, жажда узнать о Боге, приблизиться к Нему, и сестры помогают это делать, больше любить Бога.

В Гомеле сестра Према пробыла полтора дня, она приезжала, чтобы побыть вместе с сестрами, посмотреть на их работу. Почти все это время Генеральная настоятельница проводила в Доме милосердия, чтобы уделить время каждой из монахинь, которые служат здесь. При отъезде сестра Према пожелала мужества сестрам и попросила, чтобы они несли свет Иисуса, имели его в себе и передавали всем людям, с которыми встречаются.

Сейчас генеральная настоятельница снова возвращается в Россию, а затем — на Рождество — присоединится к сестрам в Литве. Во время Адвента она совершает поездки по всем 17 домам милосердия ордена, входящих в провинцию, которая включает Россию, Беларусь и Литву.

Напомним, в гомельском Доме милосердия — единственном в Беларуси месте нахождения сестер Матери Терезы — уже более 20 лет служат пять-шесть монахинь из разных стран мира: Индии, Польши, Филиппин. Здесь кормят и лечат бедных и бездомных, помогают проблемным и многодетным семьям.

В последний раз генеральная настоятельница ордена, тогда — сестра Нирмала, приезжала в Гомель в 2000 году. 64-летняя немка Мария Према Перик — третья генеральная настоятельница ордена после святой Матери Терезы и сестры Нирмалы Джоши из Индии. Во время посещения Матерью Терезой Ватикана сестра Према помогала ей в качестве переводчика.

Конгрегация сестер «Миссионерок любви» была основана Матерью Терезой в 1948 году в Калькутте, Индия. Целью ее основания стала благотворительная деятельность среди обездоленных жителей Калькутты независимо от их вероисповедания и национальности. Монахини конгрегации приносят четыре обета: послушания, милосердия, бедности и служения беднейшим из бедных. Согласно уставу, написанному Матерью Терезой, они должны жить, подобно их подопечным, в совершенной нищете.