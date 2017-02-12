Фотофакт: Гомельские волонтеры выхаживают аиста 12.02.2017, 16:50

Это уже четвертый аист, который попадает в руки волонтеров за год.

— Вот здесь, видите, крыло сломано в двух местах. Летать он уже не сможет никогда, — приговор ветеринарного фельдшера, волонтера гомельского общества защиты животных «Доброта» Марины Ступинской точен, хотя и суров.

Это уже четвертый аист, который попадает в руки волонтеров за год, пишет sb.by. Покалеченных судьбой, а порой и людской жестокостью представителей дикой природы спасать некому. Зоопарки принимать аистов отказываются, а специализированных «птичьих» организаций просто не существует.

Когда в зимние холода в Гомеле появился покалеченный аист, вопрос о том, куда его пристроить, решился быстро. Первоначально на предприятие «Спецкоммунтранс», которое занимается отловом бродячих животных, птицу привезли прохожие, рассказал начальник участка по содержанию животных Юрий Жидикин:

— Нашли аиста в Гомельском районе возле реки Уза. Доставили к нам, потому что не знали, что с ним делать.

Юрий Николаевич сразу позвонил Марине Ступинской. Оформили необходимые документы — и через пару часов птицу отвезли в ее дом в деревне Кунторовка. Волонтер признается, что не сразу была готова к неожиданному гостю:

— Мы были в шоке. Аист зимой? А потом развеселились. Когда появился один из первых аистов, у нас в семье родился ребенок. Сейчас малышей в доме хватает. Поэтому просим аистов больше не прилетать к нам.

...Решив навестить покалеченную птицу в новом доме, отправляемся по адресу Марины. С самого порога нас окружили животные — ее многочисленные питомцы носились вокруг, прыгали на руки и почти подталкивали к «лазарету» — одной из комнат, где держат заболевших «пациентов». Здесь есть котенок, который никак не может вернуться к самостоятельной жизни, пес, ждущий операцию, и щенок с травмой позвоночника. В маленьком загоне на соломе живет и представитель дикой природы. Сначала Марина держала аиста в птичнике, но потом на улице похолодало. Состояние птицы — средней тяжести, говорит волонтер:

БшЮ— Начали давать антибиотики и иммуномодуляторы. Смотрите сами — он грязный, потому что не может сам себе перышки чистить. Всего боится. Если что—то нервирует — или бросается клевать, или садится сразу, стараясь занять как можно меньше места. Есть сам не может — кормим насильно.

Это требует изрядной сноровки, если не хотите получить клювом по рукам. Марина в первые дни ухода за птицей успела заработать несколько мелких травм. Еду аисту приходится засовывать прямо в горло и практически проталкивать внутрь. Кстати, дикая птица — достаточно дорогой питомец. Он нетравоядный, кормить его приходится рыбой или мясными продуктами — фаршем, паштетом, субпродуктами. По самым скромным подсчетам, в месяц требуется около 100 рублей. Впрочем, для Марины главное — поставить питомца на ноги:

— Жить в дикой природе он уже не сможет. Не сможет и летать с такими переломами. Главное, чтобы аист снова начал самостоятельно есть и ухаживать за собой, тогда можно будет подыскать ему пристанище.

По закону в собственности иметь представителя дикой фауны в нашей стране нельзя. Но если самостоятельно жить он не может, приходится подыскивать длительную реабилитацию, взяв справку о том, что с имеющимися травмами в природе он не выживет. Из трех предыдущих аистов спасти удалось двоих. Их на длительную реабилитацию пристроили в частные дома. Один живет под Шкловом, второй — в Бобруйске.

Вот и травмированный аист из Гомельской области живет на добровольные пожертвования волонтеров. Они не жалуются. Только не понимают, почему такие случаи возникают из—за вмешательства человека. Марина Ступинская не сомневается, что к судьбе этой птицы руку приложили как раз таки люди:

— Травмы у птицы могут появиться по разным причинам. Из гнезда мог выпасть, другие звери обидеть. Но в этом случае, скорее всего, аист был у кого—то. Может, держали в доме. Потом надоел или стал слишком накладен — выкинули...

Друзья познаются в беде

Дом ветеринарного фельдшера Марины Ступинской в деревне Кунторовка Ветковского района знают все, кому небезразлична судьба животных. Здесь волонтер живет с тремя приемными детьми, женой брата, четырьмя племянниками и... пятьюдесятью животными. Теми, которых удалось спасти или подобрать на улице. Марина благодаря профессии может оказать подопечным медицинскую помощь, а благодаря отзывчивому сердцу — приютить любого страждущего. Ее дом — также последняя надежда для так называемых особенных животных — кто находится в тяжелом физическом состоянии и вряд ли когда найдет новый дом. Кому захочется вместо пушистого британца держать в доме трехногую кошку или слепого пса? Марина же одинаково тепло относится ко всем.

Как помочь, чтобы не навредить

Фото: gomel.today

Диких животных из привычной среды обитания извлекать запрещено, напоминают в областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды. Да и трогать лишний раз животное не рекомендуется. Но если оно явно в опасности, помочь стоит, говорит начальник отдела государственного контроля за охраной и использованием земель, растительного и животного мира, недр, особо охраняемых природных территорий Павел Новиков:

— Только ни в коем случае не забирать его никуда! Если обнаружили, нужно сразу позвонить или пользователю охотничьих угодий, или в милицию, МЧС. Они свяжутся с нашими подразделениями. Самовольное перемещение диких животных, в том числе погибших, является нарушением и может повлечь за собой административную, а в некоторых случаях даже уголовную ответственность. Дальше специалисты будут решать, как можно помочь зверю или птице. Возможно, через ветеринаров или волонтеров. В каждом случае по—разному. В зоопарках аистов и так хватает, поэтому и не берут. Особенно сложно в Гомеле. Когда рассматривался вопрос о строительстве зоопарка, предусматривалось, что там будет специальное отделение для таких случаев. Но решение по зоопарку так и не было принято.