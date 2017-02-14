В Гомеле военный патруль 15 минут гонялся за грабителем в маске 9 14.02.2017, 17:20

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По факту совершенного грабежа городским отделом СК возбуждено уголовное дело.

К троим военнослужащим, которые несли службу по охране общественного порядка в Центральном районе города возле улиц Головацкого и Мазурова, выбежал мужчина в черной маске с женской сумочкой в руках.

Мужчина сразу же бросился бежать, пытаясь во дворах скрыться от патруля. Пятнадцатиминутная погоня закончилась задержанием злоумышленника, пишет tut.by.

Потерпевшая и очевидцы подтвердили, что именно этот мужчина вырвал сумочку.

— 26-летний гомельчанин был ранее судим за совершенные грабеж и хулиганство. Применялись к нему и принудительные меры лечения от хронического алкоголизма, — рассказали в УВД Гомельского облисполкома.