Гомельские строители жалуются на падение зарплаты 4 2.03.2017, 17:47

Зарплаты строителей «ОАО Гомельского ДСК» упали почти в 2 раза.

Об этом говорится в письме читателя Charter97.org.

«Я работаю СУ-243 «ОАО Гомельского ДСК» города Гомеля уже более 20 лет, но такой разницы в заработной плате между рабочими и руководством еще не было. В среднем по управлению за месяц было около 800 деноминированных рублей, а с начала 2017 года зарплата упала до 450 рублей. Но это только у рабочих, в то же время у руководства строительного управления зарплата осталась на прежнем уровне.

Например, директор СУ-243 получает в среднем 5000 деноминированных рублей, а его заместитель около 2600 рублей - неплохо, да? Идет оптимизация? Так за чей счет? Конечно, за счет нас, простых работников.

Вторая вещь, на которую хотелось обратить внимание, при этом хорошем слове «оптимизация» - это пенсионеры. В 2016 году в управлении решили сократить штат работников, а это «неугодные» рабочие и пенсионеры. Сокращение происходило в два этапа, в мае и августе было сокращено более 100 человек, но это коснулось только тружеников, а пенсионеры-руководители, как работали, так и остались на своих хорошо прикормленных местах.

И последнее слово «клановость». Может, это так везде в Беларуси, но, по моему мнению, когда работает директор-папа в государственном учреждении, то какой работник будет из его детей? Сами понимаете, никакой. А таких родственников в управлении масса и через одного.

«Оптимизация» - служебный транспорт в управлении используют в личных целях, помимо доставки груза домой, в выходные, к примеру, можно съездить на дачу или на охоту. Вот вам и вся «оптимизация». Смешно!» - написал читатель Charter97.org.