Редактор «Реального Бреста» рассказал подробности об избиениях в милиции 4 29.03.2017, 11:57

Денис Марук

Милиционеры утверждают, что журналист «значительно преувеличивает».

Вчера Ленинским РОВД Брестского облисполкома был задержан индивидуальный предприниматель, редактор портала «Реальный Брест» Денис Марук. Денис делал репортажи с «Маршей нетунеядцев». На одной из акций он показал средний палец человеку в штатском, который снимал его на камеру.

«Мне светят «сутки» за неприличный жест в адрес сотрудника милиции, — рассказал Марук nn.by. — Но подождите, какой же он сотрудник милиции, если он был без знаков различий?»

Денис не согласился с предъявленным ему обвинением, которое требовали подписать. После этого, утверждает он, его начали жестоко избивать.

«Чтобы сохранить свои видеоматериалы, я засунул флэшку в рот. Меня начали бить еще более жестоко, об пол, по ногам, по почкам. Засунули какую-то грязную ложку в рот, пытаясь вытащить флэшку, порвали всю одежду».

Только когда в кабинет зашел кто-то из начальства, с редактором портала начали разговаривать спокойным тоном, рассказал Марук.

«Мне сказали, что на первый раз меня простят и выписали штраф: две базовые величины за мелкое хулиганство. Однако я не собираюсь оставлять это просто так. Теперь буду снимать побои. Я не оспаривал то, что показал человеку в штатском средний палец. Но за что же избивать меня?» — возмущается он.

Ситуацию с задержанием Дениса Марука корреспонденту «Радыё Свабода» прокомментировал сотрудник отделения информации и общественных связей Управления внутренних дел Брестского облисполкома Сергей Дученко:

«К сожалению, Денис Валерьевич значительно преувеличил реальную информацию. Его вызвали в райотдел 28 марта на 16:30 для рассмотрения протокола об административном правонарушении по статье 17.1 («Мелкое хулиганство»). Он отказался от участия в рассмотрении протокола, в связи с этим был задержан в административном порядке в целях обеспечения его участия в процессе рассмотрения дела (основание - пункт 4 части 2 статьи 8.2)».

Милицейский представитель признал, что в процессе контакта с обвиняемым пришлось применить физическую силу - опять же, в целях обеспечения правопорядка:

«В ходе проведения личного осмотра он был доставлен в дежурную часть Ленинского РОВД, в комнату для временно задержанных. Вел себя неадекватно, отказался выложить личные вещи, поместил в ротовую полость инородный предмет. В связи с этим была применена физическая сила, чтобы попытаться его достать. После рассмотрения административного протокола и наложения взыскания в виде штрафа в размере 2 базовых величин в 17.45 был отпущен из милиции домой».

На вопрос, не стало поводом к преследованию Дениса Марука его журналистская деятельность, в частности освещение «Марша нетунеядцев» в Бресте 5 марта, сотрудник Управления внутренних дел Брестского облисполкома Сергей Дученко ответил:

«Ни в коем случае, исключительно за мелкое хулиганство. Вы же понимаете: нужны подписчики, а на фоне последних событий каждый хочет себя как-то прославить, как видим, разными способами. В этом случае мы действовали полностью в рамках закона».