закрыть
31 марта 2017, пятница, 17:19
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Редактор «Реального Бреста» опубликовал фото издевавшегося над ним майора

32
  • 31.03.2017, 16:08
  • 5,262
Денис Марук

Денис Марук не намерен прощать милиции нарушения его прав.

Об этом главред издания «Реальный Брест» Денис Марук написал в «Фейсбуке».

«Такие вещи не прощают.

Вместо конструктивного диалога в Ленинском РОВД меня били, душили, отбивали почки, пальцем били в глаз, закрывали нос и рот, ложку в рот вставляли и ковыряли ей там, ржали, когда я задыхался. И больше всех неистовствовал этот майор.

Как видите, флешку я прятал не зря. Вот он красавчик, который додумался уложить со своими коллегами меня на милицейский пол, где проходят за день сотни людей, в чистой одежде, как террориста, душил, издевался и бегал за ложкой.

Такие вещи не прощают. Можете приезжать и добить, но я не буду молчать о том, что произошло 28 марта в Ленинском РОВД в 16.30, куда я пришел сам, добровольно и никто меня не вызывал ни повесткой, ни устно».


Мнение

Мы сдюжим
Мы сдюжим Ирина Халип
Адкуль грошы?
Адкуль грошы? Уладзімір Някляеў
Время веры и надежды
Время веры и надежды Арамаис Миракян
Ваван
Ваван Лявон Вольскі


Интервью

Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!