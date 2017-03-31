Редактор «Реального Бреста» опубликовал фото издевавшегося над ним майора 32 31.03.2017, 16:08

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Денис Марук

Денис Марук не намерен прощать милиции нарушения его прав.

Об этом главред издания «Реальный Брест» Денис Марук написал в «Фейсбуке».

«Такие вещи не прощают.

Вместо конструктивного диалога в Ленинском РОВД меня били, душили, отбивали почки, пальцем били в глаз, закрывали нос и рот, ложку в рот вставляли и ковыряли ей там, ржали, когда я задыхался. И больше всех неистовствовал этот майор.

Как видите, флешку я прятал не зря. Вот он красавчик, который додумался уложить со своими коллегами меня на милицейский пол, где проходят за день сотни людей, в чистой одежде, как террориста, душил, издевался и бегал за ложкой.

Такие вещи не прощают. Можете приезжать и добить, но я не буду молчать о том, что произошло 28 марта в Ленинском РОВД в 16.30, куда я пришел сам, добровольно и никто меня не вызывал ни повесткой, ни устно».