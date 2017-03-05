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Блогер из Гомеля на акции в Бресте: Будем держаться вместе!

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  • 5.03.2017, 15:19
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Фото: svaboda.org

Многотысячный протест в Бресте поддержал известный блогер Максим Филипович.

Сегодня в Бресте прошла самая многочисленная после 2010 года акция протеста. В Марше от Брестского горисполкома к зданию ЦУМа приняло участие несколько тысяч человек.

Сайт Charter97.org проводил онлайн-трансляцию с Марша.

На митинге возле Брестского горисполкома выступил известный борьбой с декретом о «тунеядцах» блогер Максим Филипович.

«Друзья, город Гомель приехал вас поддержать! По поводу того, пойдет ли власть нам навстречу: никто это делать не будет, они уже дали нам это понять за последние несколько месяцев. Когда вносили поправки в декрет о «тунеядцах», говорили, что это якобы «для нас» - а на самом деле нашу ситуацию только ухудшили. Власти уже не понимают, что они делают, и понимать просто не хотят.

Вам предложили пройти в зал горисполкома – никогда не ведитесь на такие провокации. Ваш зал вмещает 315 человек. А нас здесь около 800!

Очень важно – друг друга поддерживать, не отстраняться, быть вместе. Нет отдельных проблем – есть общее дело. Гомель всегда будет с вами и поддержит вас! Держитесь друг за друга!».


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