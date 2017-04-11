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В Слуцке спасатели учились освобождать зампреда райисполкома

  • 11.04.2017, 21:42

Удивительная по своей задумке легенда легла в основу учений, которые проходили сегодня в Слуцке.

Как сообщает «Кур’ер», примерно в 17.00 здание Слуцкого райисполкома было оцеплено, сотрудники эвакуированы.


По предварительной информации, легенда учений такова. Поступила ориентировка: зампредседателя райисполкома взяли в заложники на рабочем месте. Поначалу с «подозреваемым» велись переговоры, а потом он заявил, что у него бомба.

Каждая служба и каждое подразделение, включая спасателей, милицию и медиков отработали свои действия в этой ситуации.

Как был освобожден председатель — не сообщается.


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