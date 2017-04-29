Режиссер Люк Бессон призвал французов голосовать против Ле Пен 1 29.04.2017, 21:49

Люк Бессон

Известный французский кинорежиссер призвал французов голосовать против «жуликов из Национального фронта».

Всемирно известный французский кинорежиссер Люк Бессон призвал соотечественников проголосовать во втором туре президентских выборов против жуликов из партии Марин Ле Пен. Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в Facebook (перевод – liga.net).

«Жулики. Их двое, и они работают в связке: Семейство Ле Пен и Национальный фронт», - подчеркнул Бессон.

Кинорежиссер, прославившийся фильмами «Леон», «Пятый элемент», «Голубая бездна», «Подземка», вспомнил о нелицеприятных фактах биографии основателя Национального фронта Жан-Мари Ле Пена, а его дочь Марин Ле Пен назвал бездельницей, которая ни дня в своей жизни не работала.

«Отец (Жан-Мари Ле Пен, - прим.), для которого Холокост является лишь деталью, расизм сладкой мелодией, а иностранцы вредными. Около 40 лет назад у него был магазинчик, в котором свободно продавались различные вещи, связанные с фашизмом, расизмом и ксенофобией. Не так давно у него еще была студия звукозаписи, обладающая правами на нацистские песни. Она (Марин Ле Пен, - прим.) никогда не работала в своей жизни, либо в бизнесе или на заводе, и тем более на ферме. Она никогда не участвовала в развитии Франции и никогда не создавала рабочие места (за исключением, видимо, вымышленных. Это, на самом деле, идеальный представитель системы, которую она разоблачает. Она живет на пособия из Брюсселя, и использует все законы системы, позволяющие улучшить свою жизнь», - отметил режиссер.

Бессон также подчеркнул, что практически не нашел выполнимых положений в программе Ле Пен. Он осудил предложения Национального фронта закрыть границы и изгнать иностранцев.

По мнению Бессона, в случае прихода к власти Ле Пен только ухудшит ситуацию для бедных слоев населения.

Ранее около 30 французских СМИ подписали петицию, осуждающую решение партии Национальный фронт, лидером которой является кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, выбирать определенные СМИ, которые могут сопровождать Ле Пен.