Активист из Миор борется за свою работу в суде 10 10.05.2017, 12:45

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Сергей Васильев

Сергея Васильева уволили с работы за участие в Дне Воли.

10 мая в Миорах проходит суд по иску активиста Объединенной гражданской партии Сергея Васильева о восстановлении на работе.

Уволили его с работы за участие в Дне Воли 25 марта в Минске. Перед этим, 24 марта, за ним охотилась вся миорская милиция.

Его отлавливали по всем вокзалам, автомобильным и железнодорожным. За его домом следили из автомобилей. Но он все-таки сумел попасть в столицу к началу мероприятия, пишет ucpb.org.

Хапуна избежал, но на камере «засветился «. Поэтому 26 марта в Миорском отделе культуры, где он работал, состоялось заседание профкома, которое и проголосовало за его увольнение. За якобы систематические нарушения трудовой дисциплины, которых на самом деле не было.