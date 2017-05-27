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Зал Гомельского облисполкома «обновят» за полмиллиона долларов

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  • 27.05.2017, 14:53

Подрядчика определят с помощью тендера.

Гомельское областное управление капитального строительства проводит тендер по выбору генеральной подрядной организации для производства работ по объекту «Модернизация фасадов и инженерных систем административного здания по пр. Ленина, 2 в г. Гомеле» Корректировка. II очередь строительства». Объект включен в инвестиционную программу Гомельской области на 2017 год, пишет gomel.today.

Цена заказа, применяемая в качестве стартовой цены торгов, установлена в размере 860 596,58 белорусских рублей, что на сегодняшний день составляет 465 тысяч USD. В том числе:

— стоимость модернизации помещений большого зала заседаний административного здания по пр. Ленина,2 в г.Гомеле: 834 328,86 белорусских рублей;

— стоимость ремонта кровли: 26 267,72 белорусских рублей.

Ориентировочные сроки проведения работ:

— модернизация помещений большого зала заседаний: июнь-сентябрь 2017 года;

— ремонт кровли: июнь-июль 2017 года.


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