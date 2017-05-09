закрыть
9 мая 2017, вторник, 22:40
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Как ребята из Гомеля решили воскресить старую «Волгу» за 120 рублей

1
  • 9.05.2017, 18:37
  • 5,826

Старую «Волгу» хотели сдать на металлолом, но парни из Гомеля отговорили это делать.

«Она стояла во дворе лет 10», — говорит Александр, обычный парень из Гомеля, который вместе с друзьями приехал на «Линию Сталина». «Сперва ее хотели сдать на металлолом, но мы отговорили. И хорошо, что отговорили», — продолжает он. А машина тем временем подъезжает к арене, где уже через минуту начнутся бои на выживание. «Надеюсь, мы не вылетим первыми», — делится опасениями команда. Вложения — 120 рублей, 3 дня работы и первая проба собственных сил. Сколько продержится старая «Волга» на боевой арене? Смотрите в видеорепортаже «Онлайнера».


Мнение

«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»
«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»
Я обеспокоен безопасностью активистов «Европейской Беларуси»
Я обеспокоен безопасностью активистов «Европейской Беларуси» Андрей Санников
Цена на нефть понизится
Цена на нефть понизится Михаил Крутихин
Прецедентское послание
Прецедентское послание Виталий Портников


Интервью

Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев