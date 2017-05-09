Как ребята из Гомеля решили воскресить старую «Волгу» за 120 рублей 1 9.05.2017, 18:37

5,826

Старую «Волгу» хотели сдать на металлолом, но парни из Гомеля отговорили это делать.

«Она стояла во дворе лет 10», — говорит Александр, обычный парень из Гомеля, который вместе с друзьями приехал на «Линию Сталина». «Сперва ее хотели сдать на металлолом, но мы отговорили. И хорошо, что отговорили», — продолжает он. А машина тем временем подъезжает к арене, где уже через минуту начнутся бои на выживание. «Надеюсь, мы не вылетим первыми», — делится опасениями команда. Вложения — 120 рублей, 3 дня работы и первая проба собственных сил. Сколько продержится старая «Волга» на боевой арене? Смотрите в видеорепортаже «Онлайнера».