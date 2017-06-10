В Куропатах деревянные кресты заменят на металлические 10.06.2017, 20:06

Фото: nn.by

Активисты уже собрали 40% от необходимой суммы для установки новых крестов.

Тысячу крестов сделали и поставили за народные деньги в течение последних 20 лет в Куропатах, на месте массовых захоронений жертв сталинских репрессий. Однако деревянные кресты достаточно быстро гниют. Поэтому планируется заменить их на металлические, передает nn.by.

По словам инициаторов, на приобретение материала, резку, сварку и окраску новых крестов требуется десять тысяч рублей. Пожертвовать на это дело можно через краудфандинговую платформу «Талака».

Также пожертвовать можно, связавшись с руководителем общественной дирекции Народного Мемориала «Куропаты» Алесем Чехольским (29) 973-49-10 или [email protected]

На «Талаке» уже собрано 40% от необходимого, до конца кампании остается 28 дней.