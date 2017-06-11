В Гомеле чиновники разрешили строить жилье, а теперь хотят снести его 1 11.06.2017, 9:23

Частные дома на улице Белорусской, Песочном и Чкаловском проездах будут снесены.

Много эмоций и вопросов. Ответы тусклые. У жителей Гомеля есть причина не спать. Всему виной ужасное слово «генплан». Частные дома на улице Белорусской, Песочном и Чкаловском проездах будут снесены, передает «Белсат».

«Почему людей поставили перед фактом? Почему не предупредили? Не обсудили этот вопрос?»- спрашивает местная жительница.

Другая говорит:

«Это же вообще просто умереть можно. Люди в шоке. Вы даже не представляете. Это они сейчас еще как-то выглядят. Они не спят по ночам уже, как получили сообщение. Это же ужас какой-то, что творится с нами».

Чиновники прикрываются генеральным планом Гомеля как конечным документом и ставят людей перед фактом.

«Что же касаются того, обманут-не обманут - ваше полученное решение вы можете обжаловать в суде. Все оценки, которые делаются, вы также можете обжаловать», - говорит начальник отдела строительства Ольга Смалько.

Жители сетуют, что нет никакой конкретики - когда начнут сносить и как будут рассчитывать компенсацию.

«Собрали нас, как стадо овец. Ничего не слышно, микрофон не взяли, людям ничего не объясняют», - возмущается еще одна жительница.

И главный вопрос: почему, когда генеральный план датирован декабрем 2016-го года, людям продолжали давать согласие на строительство?

Вот что говорит местная жительница Раиса:

«Буквально в прошлом году в декабре, около полугода назад, я ходила к архитектору, уточняла, можно ли строить. У меня сын женился, ребенок родился, негде жить. Мне сказали: «стройтесь, разрешение есть, стройтесь».

Так же получила разрешение на стройку и семья Абасова: потратили много средств, построили дом. Сейчас люди в отчаянии. И таких здесь большинство.

«У меня сейчас такое впечатление, что меня лишают родины. У меня мать здесь прожила. И это как так - просто взять и выбросить человека», - рассказывает жительница Песочного проезда Елена Петрович.

Взамен возникнут многоэтажки. Правозащитник Алесь Евсеенко, который тоже живет здесь, видеть более глубокий контекст:

«Здесь проблема не с жильем. Проблемы какие-то скрыты. Под вывеской потребностей государства кто-то хочет получить какой-то навар».

Тем более мест под строительство многоэтажек в Гомеле много. Но местные власти взялись почему-то именно за этот район.

«Я не считаю, что это государственная потребность. Это серая схема, которой должны заинтересоваться прокуратура, в конце концов, следственный комитет», - полагает бард Вальжина Терещенко.

Однако, по крайней мере пока, представители власти интересуются исключительно землей под домами гомельчан.