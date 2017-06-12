«Путин - вор!»: Антикоррупционные митинги проходят в Москве и Петербурге 24 12.06.2017, 14:29

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(обновляется) Российские столицы присоединились к акциям протеста, охватившим практически всю страну.

В России в понедельник, 12 июня, проходят антикоррупционные митинги, организованные основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным. В этот же день по всей стране запланированы официальные праздничные мероприятия в честь Дня России. «Радио Свобода» ведет онлайн-трансляцию с митинга в Москве.

16:10

Полиция пустила в ход дубинки на Пушкинской площади и на Тверской.

15:56

У Навального отобрали телефон и шнурки. Ему вменяют ст.20.2 ч.8 - до 30 суток административного ареста.

15:55

Депутата Максима Резника отпустили из ОВД, он снова на митинге на Марсовом поле, сообщает «Фонтанка».

15:50

В ОВД не хватает мест для задержанных, написал Илья Яшин в Twitter.

15:42

На пересечении Тверского бульвара и Тверской улицы в Москве проходит массовый митинг.

15:41

На митинге в Москве задержали почти 400 человек.

Об этом сообщает ОВД-Инфо. Более точных цифр пока нет, потому что задержания продолжаются.

15:40

Задержана координатор «Открытой России» Мария Баронова.

15:37

В Петербурге протестующие отправились на Невский проспект и Дворцовую площадь.

В Петербурге протестующие отправились Марсова поля на Дворцовую площадь по Невскому проспекту и Миллионной улице, передает корреспондент «Новой газеты». На Дворцовой площади ОМОН перекрыл выходы.

Через арку Главного штаба на Дворцовую площадь идет поток людей. Всего около 1000 человек. Их пропускают через рамки.

15:33

Задержания в Москве продолжаются.

15:30

Полицейский разбил дубинкой губу 12-летнему ребенку при разгоне акции протеста на Тверской улице, передает «Медиазона» со ссылкой на его мать Оксану.

По ее словам, они были в толпе протестующих, пытались оттащить от полицейских другого мальчика. В этот момент один из полицейских перехватил дубинку двумя руками и попал по губам ее сыну. Позднее их оттеснили в метро.

15:23

Фотограф Евгений Фельдман сообщил, что на Пушкинской распылили не слезоточивый, а перечный газ.

кто-то распылил перечный газ, полиция выглядит так pic.twitter.com/Lvk0a9LM8E — Feldman (@EvgenyFeldman) 12 июня 2017 г.

15.16

В толпе на Пушкинской в Москве распылили газ, сообщает пресс-секретарь политика Алексея Навального Кира Ярмыш. У полиции были с собой противогазы.

15:07

Московские власти объяснили задержания более ста человек в центре столицы.

«Сторонники оппозиционера Алексея Навального пошли на откровенную провокацию, они собрались в центре столицы и выкрикивают лозунги. Полиция проводит мероприятия по пресечению попытки незаконной акции, но при этом действует в строгом соответствии с законом», – сказал «Интерфаксу» начальник столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Чиновник добавил, что «участники несанкционированного мероприятия ведут себя неадекватно».

«Они попросту подставляют тех людей, которые пришли в День России на Тверскую улицу отметить праздник», – пояснил он.

15:03

«Фонтанка» сообщает, что в Петербурге уже 300 задержанных на Марсовом поле: сейчас заполняется задержанными уже шестой автобус, каждый из которых рассчитан минимум на 50 человек. Автобусы, которые должны были отвезти людей в Удельный парк (где акция была разрешена) по словам корреспондента, отвозят людей в полицию.

14:51

По словам данным «Бумаги», на Марсовом поле в Петербурге уже до 150 задержанных.

Среди задержанных – депутат Заксобрания Максим Резник, а также фотограф Давид Френкель.

На Марсовом поле сейчас остается около 2 тысяч человек.

В Москве – 97 задержанных, сообщает «ОВД-Инфо».

14:47

В Москве задержаны более 80 человек, пишет «ОВД-Инфо».

14:41

В Москве задержали оппозиционного активиста Илью Яшина.

14:39

Группы участников антикоррупционного митинга на Марсовом поле в Санкт-Петербурге со значками предвыборной кампании Алексея Навального-2018 скандируют «Россия будет свободной» и «Путин – вор». Их окружают сотрудники правоохранительных органов, Росгвардии и ОМОН в боевом обмундировании и ведут в бронированные автозаки. Окружающие в ответ кричат «Позор!» и провожают задержанных аплодисментами.

14:25

Алексея Навального обвиняют в админстративных нарушениях по ст. 20.2 (повторное нарушение правил организации митингов) и 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), сообщает пресс-служба полиции Москвы.

14:22

«Дождь» со ссылкой на собственного корреспондента сообщает, что в Санкт-Петербурге задержан депутат Максим Резник.

14:11

Полиция начала первые задержания на Марсовом поле. ОМОН окружил участников акции, задержаны около 50 человек. «Люди бегут от ОМОНа, чтобы не оказаться в окружении и не быть задержанными, падают друг на друга, давка, по пути теряют телефоны», – сообщает «Фонтанки».

13:45

Власти Санкт-Петербурга внезапно предложили оппозиции перенести антикоррупционный митинг с Марсова поля в Удельный парк, сообщает «Фонтанка.ру». Даже организовали бесплатные автобусы, чтобы перевезти туда участников мероприятия, и массово раздают людям заранее подготовленные листовки. Не пожелавших уехать с Марсова поля предупредили, что любая активность будет воспринята как несанкционированная и будет пресекаться.

13:36

В Москве на проспекте Сахарова задержаны трое участников антикоррупционного митинга. Одного из них ударил полицейский, сообщает сайт «ОВД-Инфо».

13:30

В студии ФБК отключили электричество и интернет, сообщил в Twitter Леонид Волков. Онлайн-трансляция митингов прервалась.

13:30

Алексей Навальный задержан в подъезде собственного дома. Об этом в твиттере сообщила его супруга Юлия.

11:30

Сотрудники центра «Э» фактически взяли под домашний арест руководительницу штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге Полину Костылеву и координатора молодежного движения «Весна» Николая Артеменко. Оба оппозиционера находятся в своих квартирах, а сотрудники центра по противодействию экстремизму дежурят на лестничных площадках и во дворе. По словам Полины Костылевой, правоохранители планируют оставаться на своих местах до окончания акции на Марсовом поле.

10:50

Полиция Москвы не будет задерживать участников «гуляния» на Тверской, если они придут туда без плакатов и не будут выкрикивать лозунгов, сообщил в эфире «Эха Москвы» начальник департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников. Он также напомнил, что на Тверской запланированы различные праздничные мероприятия в честь Дня России.

10:30

В Санкт-Петербурге еще до начала акции начались задержания организаторов антикоррупционного митинга, сообщает корреспондент DW. Полиция увезла в отделение Гатчины координатора петербургского движения "Артподготовки" Александра Расторгуева.

Сотрудники отделения «Э» пришли за координатором «Открытой России» Андреем Пивоваровым. По их словам, к ним поступил «сигнал», что он готовит провокации во время санкционированной спортивно-патриотической акции на Марсовом поле.