Фотофакт: Болельщик гродненского «Немана» на акции протеста в Москве 12.06.2017, 22:44

Российскую полицию, похоже, смутила буква N на джерси участника антикоррупционного протеста.

В Москве на Тверской улице в День России прошла акция антикоррупционного протеста, организованная российским оппозиционером Алексеем Навальным. Московская полиция заявила, что будет задерживать всех, кто как-то обозначит свою политическую позицию или поднимет плакат.

Одного из первых задержали мужчину в джерси ХК «Неман». Судя по всему, роковую роль сыграла латинская буква N на его одеянии, пишет «Прессбол».