Видеофакт: Водитель автобуса в Гомеле во время движения читает с мобильного телефона 2 14.06.2017, 15:02

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Водитель автобусного маршрута № 33 на протяжении шести остановок все свое внимание приковывал не к дороге, а к экрану телефона.

Пользователь группы «Это Гомель, детка!» «ВКонтакте» выложил на стену видео, на котором запечатлено, как водитель автобуса прямо во время движения отвлекается на экран мобильного телефона, пишет tut.by.

Сообщается, что это автобус маршрута № 33 Медгородок — Микрорайон Кленковский гомельского автопарка № 1. Новость активно обсуждалась в соцсети и набрала более ста комментариев от возмущенных пользователей.

Человек, разместивший видео, в комментариях под ним написал, что водителя автобуса «замечания особо и не волновали, я бы не сказал, что он боится за свое рабочее место. После замечаний он нехотя убрал на колени, даже не спрятав в карман. Он даже не печатал ничего, просто листал ленту. Водитель, конечно, знал, что делал, прекрасно знал, что грубо нарушает правила, и ему было плевать, потому что знал, что никто ничего не скажет… А ну раз аварии не было, то все, можно теперь всем так ездить, если в аварию не попал, то все нормально, для чего тогда ПДД, если можно ограничиться только тем, что наказание в случае аварии».

Пользователь, снявший это видео сообщил, что уведомил ГАИ и руководство автопарка.

«Безопасность пассажиров — превыше всего! Мужик — мастер! Мастер суперкласса. За 100 500 раз по одному маршруту он его так выучил, что смотреть вообще необязательно», — иронизируют читатели.

Хотя нашлись и защитники водителя.

«Я вот не пойму, автор видео, что, белый и пушистый? Никогда ПДД не нарушал? Ты в тот день без происшествий доехал же и потом автобус в ДТП не попал. Зачем жаловаться в ГАИ? Человека только работы лишат с нехилым, я думаю, выговором».

«Если уж так сильно хочется сделать человеку западло, то взяли бы и пожаловались в соответствующие органы, а в жизни бывает разное, сегодня вы жалуетесь, а завтра найдется тот, кто и на вас пожалуется, бумеранг, как правило, возвращается».

В отделе безопасности АП № 1 Гомеля сообщили, что об этом случае им известно. Но никакие меры к водителю пока не применялись, так как проводится расследование.