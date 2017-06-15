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В Гомеле нет денег на поликлинику, но ремонтируют облисполком

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  • 15.06.2017, 16:53
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Фото: gp.by

Жители новых микрорайонов вынуждены ездить в другую поликлинику.

На смс-линию гомельского горисполкома 142 поступил вопрос:

- Когда будет достроена поликлиника на улице Мазурова? Чтобы сдать анализы, приходится ехать с пересадкой на Ландышева, два часа стоять в очереди, а вечером снова такой же маршрут к врачу, пишет kp.by.

Горисполком опубликовал официальный ответ:

- По вопросу строительства объекта «Поликлиника в микрорайоне №17 г. Гомеля (взрослая и детская)» сообщаем, что заказчиком на строительство данного объекта является государственное предприятие «УКС города Гомеля». Финансирование данного объекта осуществляется за счет средств республиканского и областного бюджетов. В связи с отсутствием финансирования определить сроки ввода объекта в эксплуатацию не предоставляется возможным. Планируемая дата ввода - 2020 год.

Как сообщалось ранее, чиновники решил «обновить» зал Гомельского облисполкома за полмиллиона долларов.


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