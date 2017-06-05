Николай Статкевич посетит Гомель 5.06.2017, 21:03

НИКОЛАЙ СТАТКЕВИЧ

Встреча гомельчан с Николаем Статкевичем состоится 8 июня в 17.00 по адресу улица Полесская, 52.

Один из лидеров Белорусского Национального конгресса Николай Статкевич намерен встретиться с гомельчанами, чтобы обсудить текущие проблемы и планы.

Гомельский организатор встречи Александр Евсеенко приглашает всех желающих на встречу с экс-кандидатом в президенты Беларуси, передает «Радыё Рацыя».

- В Гомеле состоится встреча с лидером Белорусского Национального Конгресса Николаем Статкевичем. Будут обсуждаться перспективы и планы общественных акций. Также будут подведены итоги деятельности БНК, который уже как год существует, и обсуждены перспективы на будущее, - сказал Евсеенко.

Встреча гомельчан с Николаем Статкевичем состоится 8 июня в 17.00 по адресу улица Полесская, 52.