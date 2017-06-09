Как журналисты из Бреста пытаются добиться правды 2 9.06.2017, 22:06

Алесь Левчук

Брестских журналистов брутально задерживали шестеро милиционеров.

Брестские журналисты Алесь Левчук и Милана Харитонова обратились к руководству МВД и в прокуратуру Кобринского района. Они требуют дать оценку действиям шести милиционеров, которые задерживали корреспондентов в Кобрине, пишет «Белсат».

Белсатовцев Алеся Левчука и Милану Харитонову брутально задерживали милиционеры в штатском. Инцидент произошел в Кобрине 18 марта, когда в райцентре должна была состояться акция протеста против Декрета №3. Кроме грубого задержания, у журналистов была изъята профессиональная техника. Благодаря профессиональной работе адвоката журналистов почти всю технику удалось вернуть.

13 апреля суд Кобринского района наказал журналистов штрафами — почти 2 тысячи рублей на двоих. Это решение Левчук и Харитонова планируют обжаловать в Брестском областном суде. Процесс состоится 22 июня в 10.00.

«Милиционеры, которые нас задержали по надуманным причинам, применили против нас физическую силу, препятствовали выполнять профессиональные обязанности, а потом еще и дали лживые показания в суде, должны ответить за это. Мы считаем, что в действиях работников милиции имеется состав преступлений, предусмотренных статьей 198 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста» и частью 3 статьи 126 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Превышение власти или служебных полномочий, сопряженное с насилием или оскорблением потерпевшего» .

Сотрудника ГАИ, который не прекратил противоправные действия неизвестных в гражданской одежде, могут привлечь к ответственности по статье Уголовного кодекса «Бездействие должностного лица». Мы будем идти дальше и добиваться справедливости. Хочу по крайней мере, чтобы знали фамилии этих людей: Вячеслав Климчук, Андрей Дегель, Игорь Карпович, Николай Салей, Андрей Ралло, Николай Сурма — все сотрудники Кобринской милиции» — говорит Александр Левчук.

«Сразу после задержания я обратилась в управление следственного комитета по брестской области. Там мое заявление приняли, направили на экспертизу, поручили Кобринскому СК провести проверку. Те же направили материалы в управление собственной безопасности МВД. И вместо того, чтобы выполнять свои функции и привлечь к ответственности эту Кобринскую шайку, которая творит беззаконие, перенаправили материалы в суд, а проверку даже проводить не стали. Даже мне внятно не ответили, почему так произошло, теперь я обращаюсь к руководству МВД и в прокуратуру». — добавила Милана Харитонова.