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Минск пропустил самолет Рогозина в отличие от Румынии и Венгрии

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  • 28.07.2017, 18:50
Фото: facebook.com

Самолет с вице-премьером РФ на борту, направлявшийся в Кишинев, приземлился в Беларуси.

Самолет авиакомпании S7 с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным на борту, следовавший в Кишинев, приземлился в Минске, сообщает «Эхо Москвы».

Воздушное судно не пропустили власти Венгрии и Румынии.

По словам российского чиновника, сейчас обсуждаются детали и время доставки пассажиров самолета.

Судя по данным сервиса Flightradar24, позволяющего отслеживать движение самолетов в реальном времени, судно развернулось в воздушном пространстве Венгрии вблизи границы с Румынией, после чего направилось по обратному маршруту и совершило посадку в Беларуси, отмечает «Гордон».

В Молдове чиновник российского правительства должен был встретиться с президентом этой страны Игорем Додоном.

Сложности у пассажирского рейса, которым летел Рогозин, возникли еще при вылете из Москвы. Перед вылетом чиновник сообщил в Facebook, что власти Молдовы пытаются отказать в приеме самолета.


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