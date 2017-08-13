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В Вилейском водохранилище вода стала теплее, чем в Черном море

  • 13.08.2017, 12:56
Фото: «Региональная газета»

В связи с августовской жарой купальный сезон сместился на последний месяц лета.

Действительно, как можно удержаться от купания, когда температура воды в Вилейском водохранилище такая же, как в Черном море. Даже выше, пишет «Региональная газета».

На вилейской спасательной станции рассказали, что вода в водохранилище нагрелась до 25 градусов. Для сравнения - средняя температура воды в Черном море составила 24,7 градуса.

На озерах Мядельщины, по словам начальника местной спасательной станции Дмитрия Мелешко, вода чуть холоднее - 20 градусов.


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