Гродненец пытался вплавь переправить в Литву партию сигарет 1 24.08.2017, 18:57

Жителя Гродно поймали в 600 метрах от береговой отмели Немана.

Житель Гродно пытался переправить 6 тысяч сигарет через Неман в Литву. Но гродненские пограничники пресекли попытку контрабанды, сообщается на сайте Госпогранкомитета.

23 августа поисковая группа задержала мужчину в 600 метрах от береговой отмели. С собой у гродненца была сумка, в которой находился костюм для подводного плавания. Также вблизи места задержания были найдены шесть герметично упакованных рюкзаков с табачными изделиями белорусского производства, подготовленных к переправке через речной участок границы.

При задержании мужчина попытался скрыться от правоохранителей. Пограничникам пришлось применить табельное оружие: были произведены предупредительные выстрелы в воздух.

В отношении белоруса начат административный процесс по ст. 23.29 и ст. 23.30 КоАП Республики Беларусь (Незаконное пересечение госграницы и нарушение пограничного режима). Мужчине грозит штраф до ста базовых величин.