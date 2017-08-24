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Гродненец пытался вплавь переправить в Литву партию сигарет

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  • 24.08.2017, 18:57

Жителя Гродно поймали в 600 метрах от береговой отмели Немана.

Житель Гродно пытался переправить 6 тысяч сигарет через Неман в Литву. Но гродненские пограничники пресекли попытку контрабанды, сообщается на сайте Госпогранкомитета.

23 августа поисковая группа задержала мужчину в 600 метрах от береговой отмели. С собой у гродненца была сумка, в которой находился костюм для подводного плавания. Также вблизи места задержания были найдены шесть герметично упакованных рюкзаков с табачными изделиями белорусского производства, подготовленных к переправке через речной участок границы.

При задержании мужчина попытался скрыться от правоохранителей. Пограничникам пришлось применить табельное оружие: были произведены предупредительные выстрелы в воздух.

В отношении белоруса начат административный процесс по ст. 23.29 и ст. 23.30 КоАП Республики Беларусь (Незаконное пересечение госграницы и нарушение пограничного режима). Мужчине грозит штраф до ста базовых величин.


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