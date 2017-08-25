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Фотофакт: под Минском Opel располовинил трактор

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  • 25.08.2017, 18:45
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Фото: ГАИ Минского района

Происшествие случилось на трассе Минск - Молодечно - Нарочь.

Авария произошла 25 августа, около 11.45, на 40-м километре трассы Р28 Минск — Молодечно — Нарочь. Об этом tut.by сообщила представитель ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

По предварительной информации, водитель трактора ехал со стороны Молодечно. При повороте налево он не уступил дорогу автомобилю Opel, который двигался в прямом встречном направлении, и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП женщина, управлявшая легковушкой, получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.


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