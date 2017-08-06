У Путина сорвало крышу 2 6.08.2017, 15:45

Идея «энергетической сверхдержавы» с треском провалилась.

Россияне, без внешнего участия, стали довольно подробно описывать состояние главной дойной коровы РФ – «Роснефть». Из нее высыпаются основные официальные и не официальные потоки, наполняющие как бюджет РФ, так и карманы отдельных, «более равных» граждан этой страны, пишет украинский блогер Anti-colorados.

Основная мысль этих очерков – компания превратилась в крупнейшего, в истории страны, должника. Она сжигает примерно 2 млрд. рублей ежедневно и если рухнет, то под ее обломками окажутся все, до единой, скрепы, духовность и исконность. Причем, компания ставит рекорды как по абсолютному размеру долгов, так и по скорости их нарастания.

Но нас не слишком интересует судьба этой компании, куда более интересна фигура руководителя нефтяного гиганта. Как и его коллега по руководству Газпромом, Сечин не имеет ни инженерного, ни геологического, ни даже экономического образования. Грубо говоря, он даже не понимает, что откуда берется и куда девается. На пару с Лёшей Миллером, лет пять-шесть назад, они взяли на себя роль неких отраслевых экспертов и усиленно двигали псевдонаучную теорию конечности запасов углеводородов. Из нее следовало, что чем дальше, тем нефти и газа будет меньше и цена на них уйдет в космос. Именно эта теория выгнала поисковые бригады Газпрома на шельф северных морей, да и Роснефть полезла в дальние дали, чтобы извлекать «остатки» углеводородов из самых труднодоступных мест.

Кстати, все это они докладывали Путину и у того сорвало крышу на идее «энергетической сверхдержавы». Он уже спал и видел, как к нему на коленях приползут Штаты и Европа и самым позорным образом будут клянчить ведро нефти и банку газа. На это успешно убили миллиарды долларов, но как позже оказалось, веселая теория не имеет с действительностью ничего общего. «Ученые» докладывали руководству ровно то, что оно хотело слышать, а в силу своего полного невежества, оно просто не могло понять элементарных вещей, ибо до сих пор не имеет представления о классических методах познания. В общем, как Роснефтью, так и Газпромом, ровно с таким успехом мог руководить не писатель-романист, а врач-нарколог, или даже танцеватель-баянист. Результат был тем же самым и формализованным выражением «как рыбой об лед».

В общем, Путин подобрал руководителей отраслей экономики и политики по простому принципу, изложенному еще в указе Петра 1: «Подчиненный, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство». На кого из них не посмотри, все лихо толкают речи, а уж придури там столько, что хоть на экспорт ее шли.

В сонме этих специалистов, недавно с новой силой проявили себя два подчиненных Путина, как раньше писали «особого посола». Конечно же это Дима Рогозин, застроивший обратную сторону Луны поселениями (потому их не видно) и некто Клинцевич. Эти двое деятелей укладывают на повал своими прожектами так, что никакая реанимация или экстренная психиатрия уже ничего сделать не сможет. О Диме Рогозине можно писать толстые книжки. Это – ходячий цирк, насыщенный тупостями разного калибра и «унутреннего содержания», но его последний перл поразил как пилотов, так и пассажиров самолета, на котором он пытался долететь до Кишенева и который развернули над Румынией взад.

Как мы помним, именно из-за Рогозина самолет не пустили в Молдову и тот пообещал отомстить и таки отомстил. Раз румыны не пустили в свое воздушное пространство рогозинскую свинину, то РФ отказалась пускать к себе свинину румынскую. Наверное, Рогозин получил, таки, сатисфакцию, ибо его гневная речь о том, что были подвергнуты опасности жизни пассажиров его самолета – не напрасны. Правда он умолчал об источнике опасности. На самом деле, когда ему пилоты сообщили о вынужденном развороте, Дима пытался открыть дверь и помочиться на Румынию прямо из самолета. Разгерметизации удалось избежать чудом и только потому, что одна из стюардесс ухватила Рогозина за приготовленное к действию чудо и оттащила от двери. Но Клинцевич переплюнул даже Рогозина.

Пару дней назад из Венесуэлы был доставлен очередной груз веселого порошка из Венесуэлы от друга Мадуро. В этот раз Клинцевича отослали снимать пробу, и он таки «припудрил носик». После того, как глаза немного вернулись в орбиты, он заявил о том, что РФ заложит сразу шесть авианосцев. Более он был не в силах издавать членораздельных звуков, но и это ушло в прессу. Знающие люди оценили эту подачу правильно, мол товар хороший и «тырит не деццки». Все остальные стали гадать, что имел в виду этот деятель. Первое, что приходило на ум – авианосцы будут заложены в ломбард. Но РФ имеет один авианосец и такой, что ни один ломбард его не возьмет. Тогда решили, что речь идет о строительстве сразу шести авианосцев и это публике понравилось так же, как и теория конечности нефти и газа. Ее подхватили россияне и выдавали ее так, будто их уже построили, и они уже где-то рассекают волны.

Но даже Штаты могут строить одновременно всего два авианосца. Кстати, прямо сейчас, судостроительная верфь Newport News отчиталась о преодолении рубежа в 50% работ по строительству второго авианосца новой серии USS John F. Kennedy (CVN-79). Кроме того, как сообщил президент и главный исполнительный директор Huntington Ingalls Industries ( HII), которая владеет верфью, Макл Петтерс, CVN-79 будет спущен на воду в 2020 году.

Что еще более интересно, корабль строится намного быстрее предшественника. Если CVN-78 строился в режиме прототипа и его конструкция претерпевали изменения прямо в ходе строительства, то теперь все технологические процессы утверждены и 3D модель корабля отработана полностью. Теперь уже речь идет о серийном изделии, что требует гораздо меньше времени, затрат труда и все это выливается в снижение стоимости авианосца.

В общем, это было рутинное заявление профессионала, который знает, о чем говорит. В РФ же все будет, как всегда. Ролдугины, Сечины, Грызловы и прочие, будут нести бред, который нравится Путину, а тот, благодаря своей тупости, будет принимать на веру и транслировать во внешний мир очередную бредовую конструкцию, типа «энергетической сверхдержавы». Но потом, он делает вид, что такую чушь нес не он, а кто-то из толпы, а люди, выставившие его на посмешище всего мира, все так же огребают бабло на своих местах.