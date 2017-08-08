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Под Гомелем независимых журналистов обрызгали химикатами

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  • 8.08.2017, 16:20
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Константин Жуковский
Архивное фото «Радыё Свабода»

Нападавший обрызгал журналистов с головы до ног.

В Гомельском районе на независимых журналистов напал неизвестный и обрызгал их химикатами. Как передает «Радыё Свабода», происшествие случилось около свинокомплекса рядом с деревней Зеленые Луки.

Журналисты-фрилансеры Константин Жуковский и Андрей Толчин приехали, чтобы проверить сведения о падеже свиней на местном комплексе «Добрая хрюшка». Там их встретил неизвестный человек в штатском с садовым опрыскивателем за плечами и обдал из распылителя каким-то аэрозолем.

«Сейчас у меня жжет в глазах, трудно дышать. Вызвали милицию и скорую медицинскую помощь. Милиция приехала, аж пять человек, а скорой помощи нет. Прошло уже более получаса», — рассказал журналистам Константин.

Милиционеры пытались вывезти Жуковского и Толчина в РОВД, чтобы составить протокол.

Только в 14.45 по вызову приехала машина скорой. Медики констатировали у Жуковского отравление неизвестным химическим веществом. Нападавший обрызгал его с головы до ног. Толчину это вещество попало в основном на нижнюю половину тела.


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