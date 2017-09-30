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В Бресте 30 лет спустя художник увидел свою замурованную фреску

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  • 30.09.2017, 16:45
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Все это время работа художника была спрятана под фанерным декором.

В последних числах сентября закрывшаяся единственная на Брестчине частная художественная галерея «БелАрт», вывозя свое имущество, сняла со стен фанерный декор под экспозиции – и позвала на это действо журналистов, пишет bk-brest.by.

Для них открылась одна – уникальная! — сохранившаяся из двух замечательных фресок брестского художника Владислава Куфко, 25 лет ждавшая своего выхода из забвения.

В середине 1980-х молодой брестский художник написал на стенах новой кассы «Аэрофлота» две большие фрески: одна – с героями нашего времени, в том числе, отечественной космонавтики, другая – с предметной историей воздухоплавания.

Помню, на торжественном открытии фресок, где мы семейно были с сыном-младшеклассником, он поразился фантастически интересной и по смыслам, и по живописному решению картине мира на фресках.

Фото: bk-brest.by

Такой же привлекательной она была и для посетителей касс, гостей Бреста, кто покупал в них билеты на самолет (а таких было немало, в Брест и из Бреста охотно летали). В общем, фрески работали на имидж города.

В 1990-х все разваливалось, в том числе и аэропорт с кассами, которые отошли в городскую собственность. И были сданы в аренду. Одна фреска попала арендатору-салону, хозяйка которого бережно упрятала ее; другую фреску сосед-арендатор вырубил топором. Власти города тогда не представляли, что значит художественная и историческая ценность этих произведений искусства – арендная плата была ценнее. Похоже, и посейчас она ценнее, поскольку вынужденно закрылась старейшая и единственная в Бресте, но не имевшая больших доходов, в том числе и на оплату аренды, художественная галерея «БелАрт».

Фото: bk-brest.by

Но вернемся к оставшейся фреске. Хозяйка галереи Людмила Крапивная, понимая важность предстоящего возвращения Бресту сохраненного артефакта, призвала на это событие журналистов с фотокорами, дабы заснять его и, может быть, создать на основе снимков некие современные копии фрески – для нашего аэропорта, которому предстоит реконструкция и возрождение.

Фото: bk-brest.by

Мне же со своей стороны удалось связаться с Владиславом Куфко, и он по приглашению Людмилы Крапивной вскоре появился в раздраконенных стенах галереи.

Всмотрелся в свою фреску, и первое, что сказал: «Не стыдно… Спустя 30 лет. Есть мелкие недочеты, но в целом, это мое».

Фото: bk-brest.by

А далее была фотосессия у фрески, потом короткое интервью:

— Почему ты выбрал тогда именно этих героев нашего времени – Циолковского, Эйнштейна, Гагарина, Высоцкого, Маяковского, Чарли Чаплина и еще нескольких?

— На тот момент это были наиболее близкие мне по своему неординарному взгляду, по бунтарскому духу личности. Я хотел их как бы поместить, вморозить в кристалл – они остаются в вечности. Не получилось, у меня только маленький кристалл внизу фрески. Но эти личности вошли в вечность, что проверено временем.

Фото: bk-brest.by

— Каким ты видишь будущее этой фрески?

— Есть же краеведческий музей, есть управление культуры – им решать. Но печалит закрытие уникальной брестской галереи накануне тысячелетия нашего города. Кстати, вычитал, что в Гродно 11 частных галерей! И грустно, что в детстве, в школе у нас в образовательной системе нет уважения к музыке и живописи, не преподаются эти предметы так, как, скажем, в Китае и Японии, где они главные. От развития вкуса, гармонии, духовности в малом человечке дальше развивается больше интеллект, обучаемость точным, техническим и другим наукам. И тогда нация делает успехи и в технологиях. А у нас получаются неразвитые исполнители, которые топором рубят фрески…

В этой связи вспомнились стихи В. Высоцкого о Лукоморье, где и дубы рубят, и многое рушат; пусть эта присказка подавалась с юмором, да сказка-то впереди – согласно автору.

Фото: bk-brest.by

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